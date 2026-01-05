पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी, विभाग ने जारी किए निर्देश

संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। अनुमंडल क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे किसानों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।

इसे लेकर विभाग पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सोमवार को अनुमंडल कृषि पदाधिकारी मुकेश कुमार ने प्रखंड क्षेत्र के कुशहा पंचायत एवं कोरियापट्टी पश्चिम पंचायत में आयोजित ई-केवाईसी शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक किसानों का ई-केवाईसी समय पर पूरा हो सके। अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभुक किसान अपने-अपने पंचायत के किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक से संपर्क कर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। संबंधित किसान सलाहकार एवं कृषि समन्वयक द्वारा शिविर के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया कराई जा रही है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जो किसान ई-केवाईसी नहीं कराएंगे, उनका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाला भुगतान स्वतः बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में सभी किसानों को समय रहते ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है। आंकड़ों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अनुमंडल क्षेत्र में कुल 78,099 पीएम किसान सम्मान निधि के लाभुक हैं। इनमें छातापुर प्रखंड में 39,523 जबकि त्रिवेणीगंज प्रखंड में 38,576 किसान योजना से जुड़े हुए हैं। अब तक अनुमंडल क्षेत्र में 39,896 लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि शेष किसानों को जल्द ई-केवाईसी कराई जाएगी।