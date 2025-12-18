Language
    सुपौल में प्रार्थना के दौरान बेहोश होकर गिरे 5 बच्चे, स्कूल परिसर में मची अफरातफरी

    By Roshan Kumar Rashik Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    सुपौल के राघोपुर स्थित एक प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना के दौरान पांच बच्चे बेहोश हो गए। बच्चों को राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्र ...और पढ़ें

    बच्चों का अस्पताल में चल रहा इलाज। (जागरण)

    संवाद सूत्र, राघोपुर (सुपौल)। प्रखंड अंतर्गत रामविशनपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय तांती मुस्लिम टोला (गैसाबाद, वार्ड नंबर-1) में गुरुवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रार्थना सत्र के दौरान एक-एक कर पांच बच्चे अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिरने लगे।

    इस घटना से विद्यालय परिसर में चीख-पुकार मच गई। हालांकि, शिक्षकों ने तत्परता दिखाते हुए मोर्चा संभाला और सभी प्रभावित बच्चों को तुरंत रेफरल अस्पताल राघोपुर में भर्ती कराया।

    घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही राघोपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी सतेंद्र कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुनील कुमार देव ने तुरंत अस्पताल पहुंचकर बच्चों का हाल जाना और स्थिति का जायजा लिया।

    डॉक्टरों के अनुसार सभी बच्चे अब खतरे से बाहर हैं और उनके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है। बेहोश होकर गिरे छात्रों में मुख्य रूप से राधिका कुमारी (13), सदिया खातून (10), सालेहा खातून (10), मु. जसीम (9) मु. ताजिद (10) हैं जो अस्पताल में इलाजरत है।

    बेहोशी के कारणों का सही पता नहीं चला है। हालांकि, घटना को लेकर अलग-अलग चर्चाएं जरूर हो रही हैं। प्रत्यक्षदर्शियों व ग्रामीणों का तर्क है कि सुबह स्कूल के पास ही ट्रेन से कटकर एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इसमें से कई बच्चा उस विचलित करने वाले दृश्य को देखकर स्कूल आए थे, तर्क है की इसी सदमे के कारण उनकी तबीयत बिगड़ी।

    विद्यालय प्रधानाध्यापक अजय कुमार व अन्य शिक्षकों ने बताया कि प्रार्थना के समय ही बच्चों ने धुंधला दिखाई देने की शिकायत की थी। अस्पताल ले जाते समय कुछ बच्चों ने स्वीकार किया कि वे सुबह घर से कुछ खाकर नहीं आए थे जिसे बेहोशी का कारण माना जा सकता है।

    ड्यूटी पर तैनात डॉ. अंजार अहमद ने प्राथमिक तौर पर इसे शारीरिक कमजोरी का मामला बताया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि घटना के सही कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।

