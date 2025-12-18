Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सारण के सरकारी स्कूल में बच्चों से छिलवाया जा रहा आलू, फोटो वायरल होने से मचा हड़कंप

    By Amritesh Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 02:38 PM (IST)

    सारण जिले के गड़खा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में छात्रों से मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें वे पढ़ाई छोड़कर आलू छील रहे हैं। ग ...और पढ़ें

    Hero Image

    आलू छीलती बच्चियां। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, छपरा। सारण जिले के गड़खा प्रखंड से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां सरकारी विद्यालय में पढ़ने आए छोटे-छोटे बच्चे किताब-कापी छोड़कर मध्याह्न भोजन (एमडीएम) की तैयारी में जुटाए जा रहे हैं।

    मामला गड़खा प्रखंड स्थित एनपीएस रामपुर खाकी बाबा के टोला का है, जहां अक्षर ज्ञान लेने पहुंचे नन्हे बच्चे रसोइया के साथ बैठकर आलू छीलते नजर आए।

    पढ़ाई के समय रसोई का काम

    ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में पढ़ाई के समय बच्चों से एमडीएम के लिए सब्जी कटवाई और आलू छिलवाए जाते हैं। इससे न सिर्फ उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है, बल्कि मासूम बच्चों का शोषण भी किया जा रहा है। बच्चों के हाथ में किताब की जगह आलू देखकर अभिभावक और ग्रामीण आक्रोशित हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रसारित तस्वीर से बढ़ी चिंता

    इस पूरे मामले को तब और बल मिला, जब इंटरनेट मीडिया पर एक तस्वीर तेजी से प्रसारित हुई। तस्वीर में विद्यालय के बच्चे रसोइया के साथ बैठकर आलू छीलते साफ दिख रहे हैं।

    तस्वीर सामने आने के बाद शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी इस पर गहरी चिंता जताई है। उनका कहना है कि एमडीएम का उद्देश्य बच्चों को पोषण देना है, न कि उनसे रसोई का काम कराना।

    एमडीएम में अनियमितता का आरोप

    ग्रामीणों की शिकायत यहीं तक सीमित नहीं है। उनका कहना है कि विद्यालय में एमडीएम के तहत बच्चों को न तो अंडा दिया जाता है और न ही पनीर। इसके बावजूद कागजों में मेनू पूरा दिखाया जाता है। आरोप यह भी है कि बच्चों की उपस्थिति अधिक दिखाकर एमडीएम की राशि की हेराफेरी की जा रही है।

    ग्रामीणों ने की पदाधिकारी से शिकायत

    इस पूरे प्रकरण को लेकर ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों से भी शिकायत की है और निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे।

    प्रधानाध्यापक का पक्ष

    इस संबंध में पूछे जाने पर एनपीएस रामपुर खाकी बाबा के टोला, गड़खा के प्रधानाध्यापक विजय कुमार ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बच्चों को आलू छीलने के काम में लगाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि ऐसा हुआ है तो यह पूरी तरह गलत है। मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

    जांच पर टिकी सब की निगाहें

    अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस गंभीर आरोप पर क्या कदम उठाता है। फिलहाल, प्रसारित तस्वीर और ग्रामीणों की शिकायत ने जिले की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।

    विद्यालय में बच्चों से एमडीएम बनाने का क्या मामला है इसकी कारवाई जाएगी। अभी तक ग्रामीणों द्वारा कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। फिर भी जांच करवाया जाएगा।

    -

    प्रियंका रानी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (समग्र शिक्षा एवं एमडीएम)