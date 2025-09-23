Language
    बिहार में बड़ा हादसा, नाव पलटने से 12 लोग नदी में डूबे; एक महिला की मौत

    By Bharat Kumar Jha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 11:20 PM (IST)

    त्रिवेणीगंज में भेंगा नदी में नाव पलटने से एक महिला की मौत हो गई और चार लापता हैं। नाव पर 12 लोग सवार थे जिनमें से 7 को बचा लिया गया। घटना गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी गांव के पास हुई जब महिलाएं घास लेकर नदी पार कर रही थीं। प्रशासन लापता महिलाओं की तलाश में जुटा है और एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है।

    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

    संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज। थाना क्षेत्र अंतर्गत गुड़िया पंचायत के बेलापट्टी गांव के वार्ड एक में मंगलवार की देर शाम भेंगा नदी में नाव पलट गई। इस घटना में एक महिला की मौत हो गई है। जबकि 4 महिलाएं लापता बताई जा रही हैं।

    जानकारी अनुसार नाव पर दो नाविक समेत 12 महिलाएं सवार थीं। सभी महिलाएं छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत वार्ड 2 स्थित चकला गांव की रहने वाली हैं। मृतका चकला गांव निवासी मटर मुखिया की पत्नी संजन देवी है।

    वहीं, नाव पर दो नाविक सहित गौरी देवी, सरिता देवी, अवधि देवी, ममता देवी, रीमा कुमारी, अंजली कुमारी, काजल कुमारी, अनिता देवी, पथरी देवी, संजन देवी, मंजू देवी सवार थे।

    वहीं, घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम, एसडीपीओ सहित त्रिवेणीगंज, जदिया और छातापुर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है।

    महिलाओं की तलाश में जुटे गोताखोर

    नदी में दर्जनों गोताखोर लापता महिलाओं की तलाश में जुटे हैं। बताया जाता है कि घटना उस समय घटी जब छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत के चकला गांव वार्ड 2 निवासी सभी महिलाएं घास समेत अन्य फसल लेकर बेलापट्टी से नदी पार कर वापस घर चकला जा रही थी।

    इसी दौरान भेंगा नदी के बीच में भारी वजन के कारण नाव पानी में डूब गई और सभी नदी में डूब गए। जिसमें सात लोगों को किसी तरह बचाया गया। जबकि एक महिला की पानी से निकालने के बाद कुछ देर में उसकी मौत हो गई।

    हालांकि, 4 महिलाएं अभी भी लापता हैं। वही, अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नाव पर बारह लोग सवार थे। जिसमें सात को सुरक्षित निकाला गया और एक महिला की मौत हो गई। चार अभी भी लापता हैं। जिसे खोजने के लिए एनडीआरएफ की और टीम को मंगवाया जा रहा है।