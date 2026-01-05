सुपौल में एक सप्ताह के अंदर रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर खाली करने का आदेश, 110 परिवारों में मचा हड़कंप

संवाद सहयोगी, वीरपुर (सुपौल)। भीमनगर वार्ड संख्या 09 स्थित रेलवे कॉलोनी में अवैध रूप से वर्षों से रह रहे लोगों को यांत्रिक प्रमंडल वीरपुर द्वारा 7 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करने का निर्देश दिए जाने से हड़कंप मच गया है।

कार्यपालक अभियंता यांत्रिक प्रमंडल वीरपुर अंकित कुमार द्वारा लगभग 110 परिवारों को एक सप्ताह के अंदर आवास खाली करने का आदेश जारी किया गया है। कार्रवाई के दौरान विभाग ने उन लोगों के खिलाफ भी कदम उठाया है, जिन्होंने लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया था। ऐसे उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति काट दी गई है। जानकारी के अनुसार पूर्व ही विभाग द्वारा कॉलोनी में रह रहे लोगों को आवास खाली करने को लेकर नोटिस दिया गया था, लेकिन समय सीमा के बाद अब कार्रवाई शुरू की गई है।

मालूम हो कि इससे पहले 21 जनवरी 2025 को भी भीमनगर में सहायक अभियंता यांत्रिकी द्वारा नोटिस जारी कर 5 दिनों के भीतर क्वार्टर खाली करने का आदेश दिया गया था लेकिन अभी तक लोगों ने खाली नहीं किया। वहीं, भीमनगर वार्ड संख्या 2 में भी बिजली बिल बकाया रहने के कारण 7 घरों की बिजली काट दी गई है। इधर नोटिस से प्रभावित लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कड़ाके की ठंड के मौसम में 7 दिनों के भीतर घर खाली करने का निर्देश अमानवीय है।