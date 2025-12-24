Language
    आश्चर्य करने वाली है पूजा व काजल की प्रेम कहानी, दोनों ने की शादी, कहा- साथ-साथ रहेंगे

    By Satish Kumar Alok Edited By: Dilip Kumar Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 07:04 PM (IST)

    सुपौल के त्रिवेणीगंज में पूजा और काजल ने रचाई शादी, दोनों का प्यार इंस्टाग्राम पर परवान चढ़ा। दोनों युवतियां पिछले दो महीने से एक साथ किराए के मकान मे ...और पढ़ें

    पूजा और काजल ने की शादी।

    संवाद सूत्र, त्रिवेणीगंज (सुपौल)। नगर परिषद क्षेत्र के आदर्श मोहल्ला वार्ड 18 में एक भाड़े के मकान में रह रही दो लड़कियों का प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी रचा ली सात फेरे ले लिए। इस शादी की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। दोनों की शादी का वीडियो अब इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो में पति के रूप में पूजा कुमारी और पत्नी के रूप में काजल कुमारी ने साथ जीने-मरने की कसमें खाते हुए मंदिर में विवाह कर लिया। पूजा कुमारी और काजल कुमारी दोनों लंबे समय से गहरे रिश्ते में थे।

    इंस्टाग्राम पर दोनों को हुआ था प्यार


    पिछले दो साल से दोनों के बीच इंस्टाग्राम पर नजदीकियां बढ़ीं और यह रिश्ता प्रेम में बदल गया। साथ आना-जाना, बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव ने उन्हें शादी के फैसले तक पहुंचा दिया। मंगलवार की देर शाम पहले दोनों ने मेला ग्राउंड स्थित एक मंदिर में विवाह कर लिया। वीडियो में पूजा, काजल की मांग में सिंदूर भरती नजर आ रही है और दोनों अपने रिश्ते को स्वीकार कर रही हैं।


    काजल दुल्हन बनी और पूजा दुल्हा


    नवविवाहित युवतियों की पहचान मधेपुरा जिले के मुरलीगंज के गोशाला चौक वार्ड आठ निवासी संतोष गुप्ता की 21 वर्षीय पुत्री पूजा गुप्ता और शंकरपुर थाना क्षेत्र के मौरा बघला वार्ड 1 निवासी शंभू यादव की 18 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है दोनों ने बताया कि दोनों को इंस्टाग्राम से संपर्क हुआ और दोनों पिछले 2 सालों से संपर्क में थे और पिछले दो महीने से एक साथ एक कमरे में नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड 18 में किराये पर रहते थे। बताया कि दोनों एक माल में काम करती हैं। काजल दुल्हन बनी और पूजा दुल्हा।


    पति-पत्नी के रूप में एक दूसरे का सहारा बनेंगे


    दोनों ने कहा कि दोनों को लड़के में कोई इंट्रेस्ट नहीं है इसलिए दोनों ने एक दूसरे से शादी रचाई। दोनों ने कहा कि फिजिकल रिलेशन से भी दोनों को कोई मतलब नहीं है। पत्नी बनी काजल कुमारी ने बताया कि भले ही कानूनी रूप से हमारी शादी वैध ना हो लेकिन हम दोनों अब जीवन भर साथ-साथ रहेंगे, पति-पत्नी के रूप में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। फिलहाल, यह शादी पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी है। जहां कुछ लोग इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और प्रेम का समर्थन मान रहे हैं, वहीं कई लोग इसे सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध बता रहे हैं।