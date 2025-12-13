सिवान में डबल मर्डर से सनसनी, गला रेतकर दो युवकों की हत्या; बोरे में भरकर फेंका शव

जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के चंवर स्थित खाड़ी के पास ददवा पुल के नीचे पानी में शनिवार की दोपहर चोकर के बोरा में बंद दो शव को पुलिस ने बरामद किया।

दोनों शव की गला रेत निर्मम हत्या की गई है। दोनों की उम्र 30 वर्षीय है। हालांकि, देर शाम तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी।

इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह अपने-अपने दल-बल के साथ पहुंच गए।

वहीं, पुलिस जांच में जुट गई है। शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, देखते ही देखते मौके पर शव देखने और पहचान करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं, शव की पहचान नहीं हो पाई।

लोगों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल सुनसान क्षेत्र है। जिससे लोगों को यहां आना-जाना कम रहता है।

शनिवार की दोपहर जब ग्रामीण इधर खेत में काम करने आये तो पुल के नीचे दो बोरा में बंद शव को देख कर इसकी सूचना गांव व स्थानीय पुलिस को दिया।

शव होने की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मिहिर कुमार, अवर निरीक्षक आशुतोष रंजन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

यह भी पढ़ें- गोपालगंज में मर्डर, घर के बाहर आग ताप रहे 15 वर्षीय लड़के के सिर में मारी गोली