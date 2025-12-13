Language
    सिवान में डबल मर्डर से सनसनी, गला रेतकर दो युवकों की हत्या; बोरे में भरकर फेंका शव

    By Tarun Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 06:23 PM (IST)

    सिवान के जीबी नगर थाना क्षेत्र में शनिवार को पिपरा गांव के पास दो युवकों के शव बोरे में बंद मिले। दोनों की गला रेतकर हत्या की गई थी और उनकी उम्र लगभग ...और पढ़ें

    Hero Image

    सिवान में डबल मर्डर। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सिवान। जीबी नगर थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के चंवर स्थित खाड़ी के पास ददवा पुल के नीचे पानी में शनिवार की दोपहर चोकर के बोरा में बंद दो शव को पुलिस ने बरामद किया।

    दोनों शव की गला रेत निर्मम हत्या की गई है। दोनों की उम्र 30 वर्षीय है। हालांकि, देर शाम तक उनकी पहचान नहीं हो सकी थी।

    इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह अपने-अपने दल-बल के साथ पहुंच गए।

    वहीं, पुलिस जांच में जुट गई है। शव मिलने की खबर जैसे ही गांव में फैली, देखते ही देखते मौके पर शव देखने और पहचान करने वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं, शव की पहचान नहीं हो पाई।

    लोगों में तरह-तरह की चर्चा हो रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि घटनास्थल सुनसान क्षेत्र है। जिससे लोगों को यहां आना-जाना कम रहता है।

    शनिवार की दोपहर जब ग्रामीण इधर खेत में काम करने आये तो पुल के नीचे दो बोरा में बंद शव को देख कर इसकी सूचना गांव व स्थानीय पुलिस को दिया।

    शव होने की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष मिहिर कुमार, अवर निरीक्षक आशुतोष रंजन ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया।

