    गोपालगंज में मर्डर, घर के बाहर आग ताप रहे 15 वर्षीय लड़के के सिर में मारी गोली

    By Rajat Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 05:12 PM (IST)

    गोपालगंज के खैरटिया गांव में एक ऑटो चालक के 15 वर्षीय बेटे आलोक बिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अपने घर के बाहर आग ताप रहा था तभी बाइक सवार बदमाश ...और पढ़ें

    सदर अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराने की प्रकिया में जुटे सदर एसडीपीओ। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, गोपालगंज। नगर थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव में शुक्रवार की रात अपने घर के बाहर बैठकर आग ताप रहे एक ऑटो चालक के पुत्र को बाइक सवार बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी।

    घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई हैं। वहीं, एसपी अवधेश दीक्षित सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच कर मामले की जांच करने के साथ ही कार्रवाई करने में जुट गए।

    जानकारी के अनुसार, खैरटिया गांव के निवासी ऑटो चालक चंदन प्रसाद के पुत्र आलोक बिन 15 वर्षीय की अपने घर के बाहर बैठकर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ आग ताप रहे थे। इस दौरान बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे। साथ ही देसी कट्टा से किशोर के सिर में एक गोली मार दिया।

    जख्मी किशोर को पुलिस की मदद से सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद एसपी अवधेश दीक्षित रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गए। साथ ही किशोर के स्वजन से पूछताछ की तो आपसी विवाद सामने आया।

    ऐसे में पुलिस स्वजन से पूछताछ के बाद छापेमारी शुरू कर दी। सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी करते हुए सात युवकों को हिरासत में लेकर नगर थाना में पूछताछ शुरू कर दी है। घटना के बाद पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

    एफएसएल की टीम ने साक्ष्य किया एकत्रित

    नगर थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव में किशोर की गोली मारकर हुई हत्या के बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। साथ ही कई साक्ष्य को एकत्रित किया। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने किशोर के सिर में पीछे से सटा कर एक गोली मार दिए। एक ही गोली सिर में लगने के बाद फंस गई। ऐसे में पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। साथ ही कई साक्ष्य भी एकत्रित किया गया है।

    पुलिस ने सात संदिग्धों को हिरासत में लिया

    नगर थाना क्षेत्र के खैरटिया गांव निवासी किशोर आलोक बिन की गोली मारकर हत्या की घटना के बाद नगर थाना प्रभारी प्रवीण प्रभाकर से सात संदिग्ध युवकों को छापेमारी करने के बाद हिरासत में ले लिया।

    हिरासत में लिए गए आरोपितों से नगर थाना में सदर एसडीपीओ प्रांजल की मौजूदगी में पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शक है कि स्कूल व कोचिंग में हुए विवाद को लेकर ही घटना को अंजाम दिया गया होगा।

    किशोर की हत्या की घटना को जिस प्रकार से अंजाम दिया गया है। उसे देखने से पता चल रहा है कि हमलावर गांव के ही है। गांव के अंदर घुसकर कोई बाहरी इस तरह का वारदात नहीं कर सकता है। पुलिस पिता के बयान पर चार नामजद व चार अज्ञात पर प्राथमिकी कर जांच कर रही है।

    अवधेश दीक्षित, एसपी