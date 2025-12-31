Language
    Train Delays: कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर, पूर्वांचल, वैशाली एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें घंटों लेट

    By Tarun Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 04:02 PM (IST)

    ट्रेन लेट

    जागरण संवाददाता, सिवान। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का सीधा असर रेल परिचालन पर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बुधवार को सिवान जंक्शन पर कई महत्वपूर्ण ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे की देरी से पहुंचीं, जबकि कुछ ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया। इससे स्टेशन पर यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

    जानकारी के अनुसार 15047 पूर्वांचल एक्सप्रेस करीब सात घंटे दस मिनट की देरी से सिवान जंक्शन पहुंची। वहीं 15027 मौर्य एक्सप्रेस आठ घंटे, 15566 वैशाली एक्सप्रेस आठ घंटे दस मिनट और 02564 नई दिल्ली–बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 12 घंटे 40 मिनट विलंब से पहुंची।

    इसके अलावा 02563 बरौनी–नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल आठ घंटे 34 मिनट, 02570 नई दिल्ली–दरभंगा क्लोन हमसफर स्पेशल सात घंटे 50 मिनट और 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस चार घंटे 47 मिनट की देरी से स्टेशन पर आई।

    अन्य लेट ट्रेनों में 14674 शहीद एक्सप्रेस एक घंटे, 13019 बाघ एक्सप्रेस एक घंटे 39 मिनट, 18181 टाटानगर–थावे एक्सप्रेस एक घंटे 40 मिनट, 15077 कामाख्या–गोमती नगर एक्सप्रेस एक घंटे 21 मिनट, 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस दो घंटे 50 मिनट और 15708 अमरापाली एक्सप्रेस लगभग एक घंटे की देरी से सिवान जंक्शन पहुंची।

    इन ट्रेनों के विलंब से पहुंचने के कारण यात्रियों को ठंड में प्लेटफार्म पर घंटों इंतजार करना पड़ा।

    इसके अलावा कुछ ट्रेनों को निरस्त किए जाने से भी यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई। 13020 बाघ एक्सप्रेस, 55055 छपरा–गोरखपुर पैसेंजर, 15033 पाटलिपुत्र–लखनऊ जंक्शन एक्सप्रेस, 12523 न्यू जलपाईगुड़ी–आनंद विहार एक्सप्रेस, 55042 गोरखपुर–सिवान पैसेंजर और 14617 जन सेवा एक्सप्रेस (अनारक्षित) के रद्द रहने से यात्रियों को वैकल्पिक साधनों की तलाश करनी पड़ी।

    स्टेशन परिसर में यात्रियों की भीड़ दिन भर देखी गई। ठंड और कोहरे के बीच यात्री अपनी-अपनी ट्रेनों की स्थिति जानने के लिए बार-बार पूछताछ काउंटर पर पहुंच रहे थे।

    वहीं कई यात्री मोबाइल फोन के माध्यम से ट्रेन की लाइव स्थिति की जानकारी लेते नजर आए। लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ी।

    रेल अधिकारियों के अनुसार घना कोहरा छाए रहने के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करनी पड़ रही है, जिससे समय पालन प्रभावित हो रहा है।

    यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। मौसम में सुधार होने तक ट्रेन परिचालन पर इसी तरह का असर बने रहने की संभावना जताई जा रही है।