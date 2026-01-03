कोहरे का कहर: सिवान में 10 से 15 घंटे लेट पहुंची ट्रेनें, यात्रियों को हुई परेशानी 

जागरण संवाददाता, सिवान। कड़ाके की ठंड और कोहरे की धुंध ट्रेनों की गति ठहरने से यात्रा के दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को कई ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से काफी देर से सिवान जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्म पर पहुंची। ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

शनिवार को 14673 शहीद एक्सप्रेस एक घंटे, 13020 बाघ एक्सप्रेस एक घंटे 50 मिनट, 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल छह घंटे 54 मिनट, 14674 शहीद एक्सप्रेस पांच घंटे 30 मिनट, 15110 मथुरा-छपरा एक्सप्रेस चार घंटे 47 मिनट, 13019 बाघ एक्सप्रेस पांच घंटे 50 मिनट, 15909 अवध असम एक्सप्रेस एक घंटे, 12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद बिहार एक्सप्रेस दो घंटे, 15134 आनंद बिहार टर्मिनल-छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस एक घंटे, 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल बीस घंटे बीस मिनट, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन हमसफर स्पेशल नौ घंटे 42 मिनट, 15565 वैशाली एक्सप्रेस एक घंटे, 15027 मौर्य एक्सप्रेस एक घंटे, 15566 वैशाली एक्सप्रेस तीन घंटे 13 मिनट, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस एक घंटे दस मिनट, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल एक घंटे 35 मिनट, 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे 50 मिनट, 15708 अमरापाली एक्सप्रेस एक घंटे के लेट से सिवान जंक्शन पहुंची।

इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं। जिसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा। वहीं 55055 छपरा-गोरखपुर पैसेंजर, 55042 गोरखपुर-सिवान पैसेंजर,15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 15622 आनंद बिहार टर्मिनल-कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस, 14617 जन सेवा एक्सप्रेस (अनारक्षित) के निरस्त रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा।