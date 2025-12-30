Language
    कोहरे का कहर: सिवान रेलवे स्टेशन पर देरी से पहुंची कई ट्रेनें, क्लोन स्पेशल 10 घंटे 20 मिनट लेट

    By Tarun Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 03:46 PM (IST)

    Hero Image

    कोहरे के कारण देरी से पहुंच रहीं ट्रेनें। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सिवान। कड़ाके की ठंड और कोहरे की धुंध ट्रेनों की गति के लिए बाधक बन रही है। ट्रेनों की गति ठहरने से यात्रा के दौरान यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को कई ट्रेनें अपनी निर्धारित समय से काफी देर से सिवान जंक्शन के विभिन्न प्लेटफार्म पर पहुंची।

    ट्रेनों की लेटलतीफी के कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे, 15027 मौर्य एक्सप्रेस दो घंटे, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल दो घंटे 44 मिनट, 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस चार घंटे 40 मिनट, 13020 बाघ एक्सप्रेस दो घंटे 25 मिनट।

    इसके अलावा 15566 वैशाली एक्सप्रेस सात घंटे दस मिनट, 02564 नई दिल्ली-बरौनी क्लोन हमसफर स्पेशल 11 घंटे 52 मिनट, 02563 बरौनी-नई दिल्ली क्लोन हमसफर स्पेशल दस घंटे 20 मिनट।

    वहीं, 12566 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस एक घंटे 50 मिनट, 02570 नई दिल्ली-दरभंगा क्लोन हमसफर स्पेशल सात घंटे 48 मिनट, 15708 अमरापाली एक्सप्रेस तीन घंटे दस मिनट के लेट से सिवान जंक्शन पहुंची।

    इसके अलावा अन्य ट्रेनें भी विलंब से चलीं। जिसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा। वहीं, 55055 छपरा-गोरखपुर पैसेंजर, 15033 पाटलिपुत्र-लखनऊ जं. एक्सप्रेस,12523 न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद बिहार एक्सप्रेस, 55042 गोरखपुर-सिवान पैसेंजर,15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, 14617 जन सेवा एक्सप्रेस (अनारक्षित)के निरस्त रहने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा।

    इससे ठंड में यात्रियों को काफी परेशानी का सामान करना पड़ा। जबकि 13019 बाघ एक्सप्रेस अंडाल से किऊल के बीच रद रही। इस कारण ये ट्रेन सिवान जंक्शन पर कई घंटों लेट हो गईं और सूचना प्रेषण तक ये ट्रेन जंक्शन पर नहीं पहुंची थी।

    यात्री बार-बार अपनी-अपनी ट्रेनों की जानकारी लेने के लिए पूछताछ काउंटर जा रहे थे और अपनी ट्रेनों की स्थिति की जानकारी ले रहे थे। वहीं कई यात्री अपनी मोबाइल से ट्रेनों की जानकारी हासिल कर रहे थे।