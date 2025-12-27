Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर खत्म, सिवान के चौराहों पर स्टॉप लाइन न होने से लग रहा जाम

    By Kirti Kumar Pandey Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 03:41 PM (IST)

    सिवान में अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर खत्म होने से जाम की समस्या फिर बढ़ गई है। जिला मुख्यालय के जेपी चौक, हास्पिटल मोड़ और बबुनिया मोड़ जैसे प्रमुख च ...और पढ़ें

    Hero Image

    अतिक्रमण हटाओ अभियान का असर खत्म

    जागरण संवाददाता, सिवान। जाम व अतिक्रमण से निजात को जिला प्रशासन ने मुख्यालय सहित प्रखंडों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इसका असर शुरुआती दौर में देखने को भी मिला संकीर्ण हुई सड़कें कुछ दिनों के लिए चौड़ी दिखी भी लेकिन समय के साथ फिर से स्थिति जस की तस बन गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जाम का झाम फिर से पांव पसार रहा है। लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अतिक्रमण हटाने और इस पर ठोस कार्य नहीं होना ही जाम का असली कारण है। दूसरी ओर

    जिला मुख्यालय की सड़कों पर प्रतिदिन लगने वाले जाम का मुख्य कारण शहर के किसी भी चौराहे पर स्टॉप लाइन या सीमा रेखा का नहीं होना भी है। जेपी चौक, हास्पिटल मोड़ और बबुनिया मोड़ ऐसे प्रमुख चौराहे हैं जहां प्रतिदिन जाम की समस्या बनी रहती है। 

    चौराहों पर जाम का नजारा आम रहता है

    जबकि यहां गृहरक्षक जवानों के साथ बिहार पुलिस और यातायात पुलिस के जवान तैनात रहते हैं। फिर भी इन चौराहों पर जाम का नजारा आम रहता है। यहां किसी भी चौराहे पर सड़क की दोनों लेन में स्टॉप लाइन या सीमा रेखा नहीं होना है।

    यातायात पुलिस द्वारा चौराहों पर उजली रेखा नहीं खींची गई है इस कारण वाहन चालक बेधड़क चौराहों पर अपनी वाहनों की रफ्तार को कम किए बिना ही दूसरी ओर बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि होमगार्ड के जवान वाहन चालकों को रुकने का इशारा करते हैं और वाहन चालक जवानों के समीप आकर वाहन को रोकते हैं। 

    जल्दबाजी में निकलने की फिराक में लगता है जाम

    इतना ही नहीं यातायात पुलिस या होमगार्ड अभी एक दिशा से वाहनों को बढ़ाने का इशारा करते हैं कि दूसरी तरफ से लोग अपनी वाहनों को लेकर जल्दबाजी में निकलने की फिराक में लग जाते हैं और इस कारण जाम की स्थिति विकराल हो जाती है।

    स्टॉप लाइन  

    यह एक ठोस सफेद पट्टी होती है जो चौराहे पर या पैदल यात्री क्रासिंग से ठीक पहले खींची जाती है।

    उद्देश्य

    इसका मुख्य उद्देश्य वाहन चालकों को यह बताना है कि उन्हें यहां रुकना है, ताकि चौराहे पर दृश्यता बनी रहे और वे पैदल चलने वालों को सुरक्षित रूप से निकलने का मौका दे सकें।

    जेब्रा क्रासिंग 

    सफेद और काली धारियों वाली पट्टियों को जेब्रा क्रासिंग कहते हैं, जो पैदल यात्रियों के लिए होती हैं, और स्टॉप लाइन उनके ठीक पहले होती है।