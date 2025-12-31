पूर्व कार्यपालक अधिकारी के निलंबन के बाद 76 योजनाओं की फाइलों की तलाश में पुलिस ने की छापेमारी, लैपटॉप जब्त

जागरण संवाददाता, सिवान। नगर परिषद के पूर्व कार्यपालक पदाधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के निलंबन के बाद, 76 विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित संचिकाओं की खोज के लिए जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय के निर्देश पर मंगलवार को एक छापेमारी अभियान चलाया गया।

इस अभियान का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अजय कुमार सिंह ने किया। छापेमारी में कनीय अभियंता ओमप्रकाश सुमन और कार्यपालक सहायक रंजीत कुमार शर्मा के आवासों की जांच की गई। पुलिस ने सख्ती से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया टीम ने सबसे पहले कनीय अभियंता के रामदेव नगर स्थित आवास और विद्यालय परिसर की जांच की, जहां से एक सादा एमबी बुक जब्त किया गया। इसके बाद, टीम कार्यपालक सहायक के किराए के मकान पर पहुंची, जो ताला बंद था।

एसडीपीओ ने ताला तोड़ने का आदेश दिया, जिसके विरोध के बावजूद पुलिस ने सख्ती से ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। वहां से एक लैपटाप और चार्जर को जब्त किया गया। 76 योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित संचिकाएं कार्यालय में उपलब्ध नहीं नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा 76 योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित संचिकाएं कार्यालय में उपलब्ध नहीं थीं, इसलिए इनकी खोज के लिए छापेमारी की गई।

जिलाधिकारी ने छापेमारी के दौरान अनुसंधान कार्य जारी रहने की बात कही और स्पष्ट किया कि जिले के किसी भी कार्यालय में भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छापेमारी टीम में कार्यपालक दंडाधिकारी रविंद्र कुमार, नगर इंस्पेक्टर विजय कुमार चौधरी, महादेवा थानाध्यक्ष, महिला थानाध्यक्ष सहित अन्य अधिकारी और महिला-पुरुष जवान शामिल थे।

इन योजनाओं के कार्यादेश को किया गया है निरस्त छापेमारी के दौरान जिन योजनाओं के कार्यादेश निरस्त किए गए, उनमें वार्ड सात में माधव नगर में सड़क एवं नाला निर्माण, वार्ड पांच में बड़ा नाला का निर्माण से संबंधित दो योजनाएं, वार्ड सात में आरसीसी निर्माण से संबंधित छह योजनाएं शामिल है।

इसके अलावा वार्ड संख्या दो में मिट्टीकरण के साथ-साथ आरसीसी नाला एवं पीसीसी सड़क निर्माण, वार्ड दो में आरसीसी नाला का निर्माण, वार्ड संख्या 42 में आरसीसी नाला निर्माण से संबंधित तीन योजनाएं, वार्ड संख्या 24 में खुरमाबाद में पीसीसी सड़क व आरसीसी नाला का निर्माण शामिल है।

साथ ही वार्ड संख्या 17 में आरसीसी नाला का निर्माण, वार्ड संख्या 44 में आरसीसी नाला व पीसीसी सड़क का निर्माण, वार्ड संख्या 40 में आरसीसी नाला निर्माण, वार्ड संख्या 35 में पीसीसी सड़क का निर्माण से संबंधित दो योजनाएं शामिल है।