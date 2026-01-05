सिवान पुलिस अब हर महीने मुख्यालय भेजेगी अपराधियों का डाटा, एसपी ने दिए निर्देश
सिवान जिले में अब नए और फरार बदमाशों की मासिक रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी। एडीजी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत हर महीने की पां ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सिवान। जिले में नए बदमाशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और कितने नए बदमाशों के नाम पुलिस ने अपनी सूची में शामिल किए इसकी रिपोर्ट अब प्रतिमाह बनेगी और इसे पुलिस मुख्यालय भेजा जाएगा।
इसको लेकर एडीजी ने पत्र जारी कर प्रत्येक माह के पांच तारीख को इसे भेजने का निर्देश दिया है। पहले इस तरह का कार्य वर्ष में एक बार किया जाता था।
जारी पत्र के अनुसार गुंडा पंजी, फरार बही और गिरोह पंजी की रिपोर्ट बनानी है, इन सभी पंजी को प्रत्येक महीने अद्यतन करने को भी कहा गया है।
गुंडा पंजी में अगर नए नाम जोड़े जाते हैं तो उसकी रिपोर्ट तैयार करनी जरूरी है। कुख्यात बदमाश अगर फरार हैं और उनका नाम फरारी बही में है, बाद में वह गिरफ्तार हो जाता है तो उस बदमाशों का नाम फरारी बही से हटाना भी जरूरी है।
इसी तरह गिरोह को लेकर भी बही को अद्यतन करना जरूरी होता है। सभी थानेदारों को इसको लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। शरारती तत्वों के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे बांड भी भरवाया जाएगा।
एसपी मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि हर महीने अपराध का डाटा मुख्यालय भेजी जाएगी। उन सभी पंजी को प्रत्येक महीने अद्यतन करने को भी कहा गया है।
