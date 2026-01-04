पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश, स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पांडेय, सांसद विजयलक्ष्मी देवी, जिला परिषद अध्यक्ष संगीता यादव, दारौंदा विधायक कर्णजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह, गोरेयाकोठी विधायक देवेशकांत सिंह, जिला मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने दीप प्रज्‍ज्‍वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

जागरण संवाददाता, सिवान। जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में शहर के टाउन हाल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के महासम्मेलन का आयोजन किया गया।

ऐसे में पंचायतों को और भी सशक्त बनाया जाएगा, साथ ही आम जनता के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएगी। मंत्री ने कहा कि सरकार के स्तर से जनता के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है।

अपने संबोधन में पंचायती राज विभाग के मंत्री ने कहा कि ग्राम स्तर पर सभी कल्याणकारी योजनाओं और विकास संबंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन पंचायतों के माध्यम से ही हो रहा है।

उन सभी को शत-प्रतिशत धरातल पर उतारने के लिए पहल की जाएगी। जिला परिषद की संपत्तियों को चिह्नित करते हुए उनको विकसित किया जाएगा।

इससे आंतरिक आय के स्त्रोत के वृद्धि के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होगा। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने व ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण को लेकर समिति गठित की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का अहम स्थान है। उन्होंने उपस्थित सभी पंचायत प्रतिनिधियों को आगामी पंचायत चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए टिप्स भी दिए।

उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने क्षेत्र में कोई एक विकास से संबंधित कार्य को पूर्ण करा देंगे तो आगामी चुनाव में उनकी जीत निश्चित ही पक्की हो जाएगी।

गांव मजबूत होगा तो पंचायत भी होगी मजबूत

उन्होंने कहा कि हमारे जनप्रतिनिधि गांवों के जनमानस की मजबूत आवाज हैं। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथनों को दोहराते हुए कहा कि भारत की आत्मा गांवों में हीं बसती है।

ऐसे में इस प्रकार के आयोजन से गांव के साथ-साथ पंचायतें भी सशक़्त होंगी। और जब गांव मजबूत होगा तो पंचायत और प्रदेश में भी विकास की गंगा बहेगी।

कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अजय भास्कर चौहान ने की। मौके पर सभी पंचायतों के मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद सदस्य, पंच, सरपंच सहित गणमान्य लोग उपस्थित थे।