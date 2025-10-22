'जब वह कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बनाया और अब बेटे को...', सिवान में बोले नीतीश कुमार

जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में छह नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर प्रचार तेज हो गया है। इसी क्रम में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पचरूखी प्रखंड के बड़कागांव हाईस्कूल व रघुनाथपुर प्रखंड के राजपुर हाईस्कूल के खेल परिसर में आयोजित चुनावी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे।

जहां उन्होंने सिवान सदर विधानसभा से एनडीए के प्रत्याशी मंगल पांडेय, बड़हरिया विधानसभा के एनडीए उम्मीदवार इंद्रदेव सिंह पटेल, गोरेयाकोठी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी देवेशकांत सिंह, महाराजगंज से एनडीए उम्मीदवार हेमनारायण साह, रघुनाथपुर से एनडीए प्रत्याशी विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह व जीरादेई विधानसभा से भीष्म प्रताप सिंह के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया।

सीएम ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में अपहरण और हत्याएं होती थीं, लेकिन जब से उनकी सरकार बनी है तब से राज्य में कानून का राज कायम है और सिर्फ और सिर्फ विकास का काम हो रहा है। पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा व बिजली की स्थिति काफी खराब थी, अब राज्य में भाईचारा और शांति है।

उन्होंने कहा कि अब तक हमारी सरकार ने 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। हमने तय किया है कि अगले पांच साल में एक करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार की भी जमकर तारीफ की और हा कि केंद्र की ओर से लगातार बिहार के विकास के लिए विशेष राशि उपलब्ध कराई जा रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम कार्यकर्ताओं और नेताओं के बहकावे में आकर दो बार उधर चले गए थे, लेकिन उधर जाकर जब देखा कि कोई काम नहीं हो रहा है तो वापस भाजपा के साथ आ गए। अब उधर कभी नहीं जाएंगे।

उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधा कि जब वह कुर्सी से हटे तो अपनी पत्नी को सीएम बनाया और अब बेटे को कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सीएम ने कहा कि विपक्ष के नेता सिर्फ झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि ऐसे लोगों के बहकावे में न आएं और सिवान की आठों सीट पर एनडीए प्रत्याशियों को जीत दिलाएं, ताकि विकास की गति अनवरत बनी रहे।

महागठबंधन पर निशाना साधते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि बिहार अब बदल रहा है और विकास रफ्तार पकड़ चुका है। 2005 से पूर्व इसके बाद के बिहार में साफ तौर पर अंतर देखने को मिल रहा है।