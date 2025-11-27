Language
    सिवान की 15 हजार महिलाओं के लिए खुशखबरी, खाते में भेजी जाएगी रोजगार योजना की पहली किस्त

    By Anshuman Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 05:01 PM (IST)

    सिवान जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 15 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। यह राशि उन महिलाओं को मिलेगी जिन्हें पहले नहीं मिल पाई थी। 22 नवंबर से दोबारा आवेदन लिए गए थे। सफल महिलाओं को रोजगार शुरू करने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी। 28 नवंबर को राशि हस्तांतरण के लिए कार्यक्रम होगा।

    जागरण संवाददाता, सिवान। मुख्यमंत्री महिला राेजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) के तहत जिले के 15 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपये भेजी जाएगी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है।

    जीविका कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी, जिन्हें बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नहीं भेजी जा सकी थी।

    जिला कार्यक्रम प्रबंधक करूणा शंकर ने बताया कि योजना के तहत विगत 25 सितंबर को तीन लाख 54 हजार 537 दीदियों को पहली किस्त की राशि मिली थी।

    डीपीएम ने बताया कि 22 नवंबर से पुन: आवेदन के लिए लिंक खोला गया है। इसके लिए 15 हजार इच्छुक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। इन पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10 हजार रुपये की राशि उनके खाते में शुक्रवार को भेज दी जाएगी।

    बताते चलें कि 28 नवंबर को योजना की राशि हस्तांतरण को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड और जीविका संकुल स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

    रोजगार शुरू करने वाली महिलाओं के कार्य के मूल्यांकन के बाद मिलेगी अतिरिक्त वित्तीय सहायता

    डीपीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत, सरकार की ओर से प्रत्येक पात्र महिला को अपना खुद का रोजगार शुरू करने के लिए पहली किस्त के रूप में 10 हजार रुपये वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

    इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से किया जा रहा है।

    योजना के अनुसार अगर कोई महिला सफलतापूर्वक अपना रोजगार शुरू कर लेती है तो उसके काम के मूल्यांकन के बाद भविष्य में दो लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है।

