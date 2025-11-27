सिवान की 15 हजार महिलाओं के लिए खुशखबरी, खाते में भेजी जाएगी रोजगार योजना की पहली किस्त

जागरण संवाददाता, सिवान। मुख्यमंत्री महिला राेजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana) के तहत जिले के 15 हजार से अधिक महिलाओं के खाते में पहली किस्त की राशि 10-10 हजार रुपये भेजी जाएगी। इसको लेकर स्थानीय स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है।

जीविका कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार यह राशि उन महिलाओं को दी जाएगी, जिन्हें बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के लिए आदर्श आचार संहिता लगने के बाद नहीं भेजी जा सकी थी। जिला कार्यक्रम प्रबंधक करूणा शंकर ने बताया कि योजना के तहत विगत 25 सितंबर को तीन लाख 54 हजार 537 दीदियों को पहली किस्त की राशि मिली थी। डीपीएम ने बताया कि 22 नवंबर से पुन: आवेदन के लिए लिंक खोला गया है। इसके लिए 15 हजार इच्छुक महिलाओं ने आवेदन भी किया है। इन पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 10 हजार रुपये की राशि उनके खाते में शुक्रवार को भेज दी जाएगी।