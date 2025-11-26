चुनाव के बाद पहली किस्त, 10 लाख महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे 10-10 हजार; CM नीतीश करेंगे ट्रांसफर

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Bihar Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025) के तहत शुक्रवार को सरकार 10 लाख और जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजेगी। योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी जा चुकी है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं के खाते में राशि नहीं पहुंची है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि विभिन्न चरणों में 14 दिसंबर तक सभी पात्र जीविका दीदियों के खाते में पैसा भेजने का प्रविधान सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी पात्र जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना का लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि 10 लाख महिलाओं के खाते में 28 नवंबर को 10-10 हजार रुपये भेजे जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं जीविका समूह से जुड़ी ग्रामीण क्षेत्र की 9.50 लाख एवं शहरी क्षेत्रों की 50 हजार महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करेंगे।