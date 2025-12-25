Language
    नए साल पर मोटी कमाई के चक्कर में शराब तस्करों की कवायद तेज, सिवान में उत्पाद विभाग अलर्ट

    By Tarun Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:17 PM (IST)

    मोटी कमाई के चक्कर में शराब तस्करों की कवायद तेज

    जागरण संवाददाता, सिवान। नए साल पर जश्न मनाने वालों के लिए शराब का बड़ा स्टॉक जमा करने की कवायद शराब तस्करों ने तेज कर दी है। शराब तस्कर नए साल में प्रतिबंधित शराब बेचकर मोटी कमाई करने के चक्कर में लगे हैं। यूपी सहित दूसरे राज्यों से सड़क मार्ग व रेल मार्ग के रास्ते शराब की बड़ी-बड़ी खेप मंगवा कर स्टाक करने की सूचना पर उत्पाद विभाग व जिला पुलिस पूरी से तैयार है। 

    उत्पाद विभाग सात टीमों का गठन किया है। टीम अलग-अलग थाना क्षेत्रों व यूपी सीमा पर जांच कर कार्रवाई करेगी। वहीं पूर्व के बड़े शराब तस्करों पर भी नजर रखी जा रही है। स्टॉक जमा करने वाले जगहों का पता लगाकर छापेमारी करने की तैयारी की जा रही है। जबकि रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में नाव से गश्त कराया जा रहा है। 

    सात टीम का गठन 

    इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक शशांक वर्मा ने बताया कि नए साल को लेकर पूरी तैयारी की गई है। सभी चेक पोस्ट पर जांच बढ़ दी गई है। इसके लिए सात टीम का गठन किया गया है, जो अलग-अलग जगहों पर गश्त कर रही है। वहीं महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र के प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। 

    रघुनाथपुर स्थित नदी में नाव से गश्त कराया जा रहा है। नए साल को लेकर सभी पदाधिकारी व कर्मी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। बता दें कि शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी छिपे शराब शहर के विभिन्न हिस्सों में बेची जा रही है। 

    नए-नए युवकों के सहारे शराब की होम डिलेवरी तस्कर द्वारा कराई जा रही है। हालांकि गठित टीम विभिन्न थानों की पुलिस के साथ लगातार छापेमारी कर रही है।