Siwan News: बसंतपुर में जलभराव से दुर्गंध, खुजली की मार, 12 दिन से पानी के बीच रहने को मजबूर ग्रामीण

संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय व नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या पांच के एक दर्जन से अधिक घरों के लोग चारों तरफ हुए जलजमाव के कारण करीब 12 दिनों से नारकीय जीवन बसर कर रहे हैं।

इसका हास्यास्पद पहलू यह है कि वार्ड सदस्य का घर भी इससे अछूता नहीं है। करीब सभी घरों के लोग व्यवसाय व अन्य रोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में उनका घर आना-जाना लगा रहता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227ए पर सेंट्रल बैंक की शाखा के पीछे का यह मोहल्ला विकास के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आता है। इस मोहल्ले के लोग आज पानी के बीच ही रहने को विवश हैं।

मोहल्ले के नीरज कुमार ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा महज एक दिन पंपसेट के माध्यम पानी निकाल बगल के जमीन में डाला गया, जिसका विरोध वहां के लोगों ने शुरू कर दिया।

वहीं जलजमाव के स्तर पर कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ा। आभूषण दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि पानी से आने वाली दुर्गंध से अब मोहल्ले के लोगों का रहना भी एक बड़ी चुनौती है। पानी के बीच घर से तीन से चार बार आना व जाना मजबूरी है।