Siwan News: बसंतपुर में जलभराव से दुर्गंध, खुजली की मार, 12 दिन से पानी के बीच रहने को मजबूर ग्रामीण
सिवान के गोरेयाकोठी में वार्ड संख्या पांच के एक दर्जन से अधिक परिवार 12 दिनों से जलजमाव से परेशान हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 227ए पर सेंट्रल बैंक के पीछे स्थित मोहल्ले में वार्ड सदस्य का घर भी प्रभावित है। निवासियों को दुर्गंध और त्वचा संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं, जबकि वार्ड सदस्य ने आश्वासन दिया है।
संवाद सूत्र, गोरेयाकोठी (सिवान)। बसंतपुर प्रखंड मुख्यालय व नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड संख्या पांच के एक दर्जन से अधिक घरों के लोग चारों तरफ हुए जलजमाव के कारण करीब 12 दिनों से नारकीय जीवन बसर कर रहे हैं।
इसका हास्यास्पद पहलू यह है कि वार्ड सदस्य का घर भी इससे अछूता नहीं है। करीब सभी घरों के लोग व्यवसाय व अन्य रोजगार से जुड़े हैं। ऐसे में उनका घर आना-जाना लगा रहता है।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227ए पर सेंट्रल बैंक की शाखा के पीछे का यह मोहल्ला विकास के तमाम दावों की पोल खोलता नजर आता है। इस मोहल्ले के लोग आज पानी के बीच ही रहने को विवश हैं।
मोहल्ले के नीरज कुमार ने बताया कि नगर पंचायत द्वारा महज एक दिन पंपसेट के माध्यम पानी निकाल बगल के जमीन में डाला गया, जिसका विरोध वहां के लोगों ने शुरू कर दिया।
वहीं जलजमाव के स्तर पर कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ा। आभूषण दुकानदार विनोद कुमार ने बताया कि पानी से आने वाली दुर्गंध से अब मोहल्ले के लोगों का रहना भी एक बड़ी चुनौती है। पानी के बीच घर से तीन से चार बार आना व जाना मजबूरी है।
जलजमाव के बीच आने-जाने से पैरों में खुजलाहट व चमड़े से जुड़ी परेशानी भी हो रही है। मोहल्ले के योगेंद्र सिंह, जहीर खान, ईश्वर प्रसाद, विनय कुमार, कामेश्वर प्रसाद आदि के लिए मोहल्ले का जलजमाव एक विकट समस्या नजर आता है।
मोहल्ले के लोगों का कहना है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या अधिकारी इस समस्या के स्थायी समाधान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वार्ड सदस्य संजय कुमार ने बताया कि उन्होंने इस मुद्दे को मुख्य पार्षद व कार्यपालक पदाधिकारी के समक्ष उठाया है। शीघ्र निदान का आश्वासन मिला है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।