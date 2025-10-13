दरभंगा में चेकिंग के नाम पर बुजुर्ग महिला से तीन बदमाशों ने की ठगी, 8 लाख रुपए के लूटे कंगन

जागरण संवाददाता, दरभंगा। कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक के पास 70 वर्षीया महिला से तीन बदमाशों ने चेकिंग का झांसा देकर आठ लाख के कंगन उड़ा लिए और फरार हो गए। कोतवाली थाना क्षेत्र के शास्त्री चौक निवासी बजरंग लाल की पत्नी राजो देवी ने बताया कि वे प्रतिदिन की भांति रविवार की सुबह साढ़े नौ बजे घर से निकली। करीब 50 मीटर की दूरी पर शास्त्री चौक से सब्जी खरीदने गई थीं।

पहले से रेकी कर रहे तीन बदमाशों ने चेकिंग होने की बात कहकर घेर लिया। कहा कि चुनाव के समय चारों ओर बहुत चेकिंग हो रही है। सोने का कंगन पहनकर क्यों निकली हैं। इसको उतार दीजिए। महिला के दोनों हाथ से सोने के कंगन उतरवा लिए। इस दौरान हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने के कंगन को अपनी जेब में डाल लिया और रूमाल में लपेटकर लोहे का कंगन उसे दे दिया। इस दौरान बदमाशों ने उन्हें काफी भयभीत कर दिया।

उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी किसी को मत देना, नहीं तो फंस जाओगी। इसके बाद तीनों बदमाश पैदल ही म्यूजियम गुमटी की ओर चले गए और आगे अपनी बाइक पर बैठकर दोनार की ओर फरार हो गए। इनमें दो बदमाश सफेद रंग और एक बदमाश प्रिंटेड शर्ट पहने हुए था। बदमाशों के जाने के बाद महिला ने जिज्ञासा वश रुमाल को खोलकर देखा तो उसे ठगे जाने का एहसास हुआ। इसके बाद उसने अगल-बगल के लोगों को इसकी जानकारी दी।