संवाद सूत्र, दारौंदा (सिवान)। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश शनिवार को दारौंदा पहुंचे। सिवान जाने के क्रम में दारौंदा पहुंचे मंत्री का राजेश कुशवाहा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। लीला साह के पोखरा स्थित एक निजी होटल में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बैंड-बाजा, फूल-मालाओं और नारों के बीच मंत्री का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, समर्थक एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे। स्वागत समारोह में मंत्री ने कार्यकर्ताओं के उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने संगठन को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि कार्यकर्ताओं की सक्रियता और समर्पण से ही संगठन को मजबूती मिलती है।

परिसीमन में होगा बदलाव पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने स्पष्ट कहा कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को शपथ ग्रहण से जोड़ा जाएगा, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी। वहीं परिसीमन को लेकर मंत्री ने संकेत देते हुए कहा कि इसमें बदलाव होना तय है और आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद मंत्री ने दारौंदा प्रखंड की हड़सर पंचायत का दौरा कर निर्माणाधीन पंचायत सरकार भवन का निरीक्षण किया। यह भवन शिव शंकर कौशिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा निर्मित किया जा रहा है। मंत्री ने भवन निर्माण की प्रगति, गुणवत्ता एवं समय-सीमा का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पंचायत सरकार भवन ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ है और इसके निर्माण में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।