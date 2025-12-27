जागरण संवाददाता, सिवान। समाहरणालय स्थित सभागार में शनिवार को मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो

के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG) अमित कुमार जैन पहुंचे।

गार्ड आफ ऑनर के बाद उन्‍होंने सारण डीआइजी नीलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

उन्‍होंने सिवान एवं गोपालगंज जिलों में शराब की बरामदगी, जब्त शराब के विनष्टीकरण, ट्रांसपोर्ट एजेंसी एवं कूरियर सेवाओं के सत्यापन तथा राज्‍यसात की समीक्षा की।

च‍िह्न‍ित क‍िए गए हैं शराब माफिया

उन्होंने कहा कि शराब के कारोबार से कमाई गई शराब माफिया की अवैध संपत्तियां जब्त की जाएगी। शराब माफियायूपी को चिह्नित किया गया है।

अपराधियों की तर्ज पर शराब तस्करों की अवैध संपत्ति भी जब्त होगी। एडीजी ने कहा कि समीक्षा का मुख्य उद्देश्य यूपी बाॅर्डर से हो रही शराब तस्करी पर पूरी तरह लगाम लगाना है।

खासतौर पर गोपालगंज और सिवान जिलों में सक्रिय तस्करों की पहचान कर उन्हें चिह्न‍ित किया जाएगा। कहा कि हाल के दिनों में नारकोटिक्स के बढ़ता ट्रेंड चिंता का विषय हैं।

ऐसे में ड्रग्स की सप्लाई चेन तोड़ने, इसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार करने और इस नेटवर्क को कमजोर करने पर विशेष चर्चा हुई।

नए-नए शराब तस्‍कर आ रहे धंधे में

इसके साथ ही बैठक में कमजोर वर्ग प्रभाग से जुड़े मामलों पर भी फोकस किया गया। महिलाओं के खिलाफ अपराध और एससी-एसटी समुदाय पर हो रहे अत्याचार के मामलों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।