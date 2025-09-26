आंख बंद और डिब्बा गायब...कागज के बंडल को बैंक में बना दिया एक लाख, दो ठगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार

रुन्नीसैदपुर में कागज के बंडल से नोट बदलने वाले गिरोह को लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनकी पहचान कुंदन राय और राज कुमार साह के रूप में हुई। उनके पास से 50 हजार रुपये बरामद हुए। राम सकल राय ने प्राथमिकी दर्ज कराई जिसमें उन्होंने बताया कि ठगों ने उनसे 50 हजार रुपये लेकर कागज का बंडल थमा दिया।

संवाद सूत्र, रुन्नीसैदपुर (सीतामढ़ी)। कागज के बंडल से असली नोटों की अदला-बदली कर ठगी करने वाले गिरोह को लोगों ने खदेड़ कर पकड़ लिया तथा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के द्वारा इनके जेब से कुल पचास हजार रुपए नकद बरामद की गई है।

थानाध्यक्ष रामनाथ प्रसाद ने इसकी पुष्टि करते बताया कि इस मामले में कुल दो शख्स को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान समस्तीपुर के चकमेहसी थानाक्षेत्र अंतर्गत कोठियां गांव निवासी गोगो राय के पुत्र कुंदन राय तथा दरभंगा जिले के बहेरा थानाक्षेत्र के त्रिमुहानी गांव निवासी बांके साह के पुत्र राज कुमार साह के रूप में हुई है।

दो ठग फरार पुलिस के समक्ष पूछताछ के दौरान उसने बताया कि दो अन्य शख्स कोठियां गांव के विन्देश्वर राय के पुत्र सुनील यादव तथा समस्तीपुर के कल्याणपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत भट्ठी चौक निवासी योगेन्द्र राम के पुत्र दिलीप राम भी उसके साथ थे जो मौके से भाग निकले।

इस घटना को लेकर महिंदवारा थानाक्षेत्र के महेशाफरकपुर गांव निवासी राम सकल राय ने थाने में इन ठगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी के अनुसार राम सकल राय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रुन्नीसैदपुर शाखा में रुपए जमा करने पहुंचे थे।

50 हजार देकर लिया 1 लाख का बंडल जब वे लाइन में खड़े थे तो एक शख्स उनके पीछे लाइन में खड़ा हो गया।कुछ समय बाद पीछे वाले शख्स ने कहा कि मेरे पास एक लाख रुपए है। इसे आप रख लें तथा आपके पास जो भी हो हमें दे-दे। उसके एक अन्य साथी ने इसका समर्थन किया। उसने पचास हजार रुपए नकद देकर उसके हाथ से एक लाख के बंडल ले लिए।