घर से गायब मासूम आखिर कुएं तक कैसे पहुंचा? सीतामढ़ी में सवालों के घेरे में मौत
सीतामढ़ी के बाजपट्टी थाना क्षेत्र में 6 वर्षीय केशव कुमार मंगलवार को खेलने निकला और लापता हो गया। परिवार की खोजबीन और पुलिस को सूचना के बाद बुधवार सुब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बनगांव निवासी सर्वोदय कुमार के 6 वर्षीय पुत्र केशव कुमार मंगलवार की दोपहर करीब तीन बजे घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।
इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना बाजपट्टी थाने की पुलिस को दी। इस मामले में बाजपट्टी पुलिस ने केशव कुमार के गायब होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन करना शुरू कर दिया।
बुधवार की सुबह एक बच्चे ने बताया कि केशव को कल इशोपुर गांव के सरेह की तरफ जाते हुए देखा था। परिवार के लोगों ने खोजबीन की। सरेह में कुआं के पास उसका एक चप्पल गिरा हुआ था। कुएं में रस्सी में कांटा लगाकर डाला गया।
इसमें उसका बाल फंस गया। रस्सी के सहारे खींचकर उसका शव बाहर निकाला गया। पानी में रहने से उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ गया था। नाक से खून निकला हुआ था। पुलिस ने शव को को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
