घर से गायब मासूम आखिर कुएं तक कैसे पहुंचा? सीतामढ़ी में सवालों के घेरे में मौत

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बनगांव निवासी सर्वोदय कुमार के 6 वर्षीय पुत्र केशव कुमार मंगलवार की दोपहर करीब तीन बजे घर से खेलने के लिए निकला था, लेकिन वह शाम तक घर नहीं लौटा। परिवार के लोगों ने काफी खोजबीन की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला।

इसके बाद परिवार वालों ने इसकी सूचना बाजपट्टी थाने की पुलिस को दी। इस मामले में बाजपट्टी पुलिस ने केशव कुमार के गायब होने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करके छानबीन करना शुरू कर दिया। बुधवार की सुबह एक बच्चे ने बताया कि केशव को कल इशोपुर गांव के सरेह की तरफ जाते हुए देखा था। परिवार के लोगों ने खोजबीन की। सरेह में कुआं के पास उसका एक चप्पल गिरा हुआ था। कुएं में रस्सी में कांटा लगाकर डाला गया।