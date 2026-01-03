कोहरे-शीतलहर के कहर से सीतामढ़ी में ट्रेनें घंटों लेट, अमृत भारत 17 घंटे देरी से; यात्री प्लेटफॉर्म पर ठिठुरे
संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। कोहरे और शीतलहर हवा का प्रकोप लगातार रेलखंडों पर अपनी असर दिखा रही है। अधिकतर ट्रेनें लगातार देरी से सीतामढ़ी पहुंच रही है और यात्रियों को कड़ाके की ठंड में परेशान होना पड़ रहा है। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारण यात्रियों को घंटों प्लेटफार्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।
संपन्न लोग स्टेशन पर गर्म कपड़ों में वेटिंग रूम में ट्रेनों का इंतजार करते दिख रहे है। वही, सामान्य यात्री प्लेटफार्म पर ही ट्रेन के इंतजार में ठिठुरते नजर आ रहे हैं। ट्रेन के इंतजार में उन्हें घंटों तक शीतलहर और ठंड का सामना करना पर रहा है।
ये ट्रेनें रहीं लेट:
दरभंगा - नरकटियागंज रेल खंड पर लगातार ट्रेन घंटों लेट पहुंच रही है। आनंद विहार दिल्ली से दरभंगा भाया सीतामढ़ी परिचालन होने वाली अमृत भारत ट्रेन 15558 जो सीतामढ़ी सुबह के 10:10 में पहुंच कर दिन के 12:05 दरभंगा जंक्शन पर पहुंचती है। यह ट्रेन 17 घंटा 12 मिनट लेट पहुंचने की संभावना बताई जा रही है।
वहीं, रक्सौल - दरभंगा 15515 नंबर की ट्रेन सीतामढ़ी अपने निर्धारित समय से 01 घंटा 30 मिनट, 75230 रक्सौल - दरभंगा, शनिवार को मात्र 23 मिनट देर से आई।
दरभंगा - रक्सौल के बीच परिचालित होने वाली ट्रेनों में 22551 जालंधर सीट अंत्योदय एक्सप्रेस 022 मिनट, 55577 समस्तीपुर - रक्सौल 01 घंटा 30 मिनट, 13043 हावड़ा - रक्सौल 02: घंटा 09 मिनट, 75229 दरभंगा - रक्सौल 01 घंटा 06 मिनट, 17005 हैदराबाद - रक्सौल 04 घंटा 30 मिनट, 15562 अमृत भारत एक्सप्रेस दरभंगा अपने नियत समय से तकरीबन 10 घंटा देरी से चलने की संभावना बताई जा रही है।
अप और डाउन की आधे दर्जन से ज्यादा ट्रेनें 22 मिनट से 17 घंटा देरी से सीतामढ़ी जंक्शन पहुंचने की बात बताई जा रही है।
