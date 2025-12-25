सीतामढ़ी में शीतलहर का प्रकोप, 28 दिसंबर तक सभी स्कूल बंद

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले में पड़ रही अत्यधिक ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों को 28 दिसंबर तक बंद रखने का निर्णय लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं जीवन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को ध्यान में रखते हुए जिला दण्डाधिकारी सह जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार जिला अंतर्गत प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, कोचिंग संस्थान सहित कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां 28 दिसंबर तक पूर्णतः स्थगित रहेंगी। इस अवधि में किसी भी प्रकार की नियमित कक्षा का संचालन नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वे आदेश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि प्री-बोर्ड एवं बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु संचालित विशेष कक्षाएं एवं परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी और उनका संचालन पूर्व निर्धारित व्यवस्था के अनुसार किया जा सकेगा।