पुत्र के लिए दवा लेने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत, ऑटो चालक की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Road Accident: सुरसंड–सीतामढ़ी एनएच-227 पर रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। सुरसंड थाना क्षेत्र के सुरगहिया गांव स्थित एक पेट्रोल पंप के समीप ट्रक की टक्कर से ऑटो सवार एक महिला यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया।

घटना की सूचना मिलते ही सुरसंड थानाध्यक्ष लालकिशोर गुप्ता और परिहार थाना के सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार व नसीम अख्तर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घायल ऑटो चालक को राहगीरों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सुरसंड भेजा गया।

चिकित्सक मो. अतीक नदाफ ने महिला यात्री सुरसंड थाना क्षेत्र के हरारी दुलारपुर वार्ड संख्या-3 निवासी रुपलाल ठाकुर की पत्नी इसरब देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल ऑटो चालक सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के भैरोकोठी गांव निवासी बसीर मंसूरी के पुत्र मो. शम्मी मंसूरी को प्राथमिक उपचार के बाद सीतामढ़ी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया।

परिहार थाना के सहायक अवर निरीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त ऑटो (बीआर-30पीए-4477) और ट्रक (बीआर-01जीएन-9252) को जब्त कर लिया गया है। जांच के दौरान ऑटो के अंदर नेपाली शराब भी मिली है। प्रारंभिक जांच में ऑटो चालक के शराब के नशे में होने की बात सामने आई है।

मृत महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। जानकारी के अनुसार, ऑटो सुरसंड से सीतामढ़ी की ओर तेज गति से जा रहा था, जबकि ट्रक सीतामढ़ी से सुरसंड की ओर आ रहा था।