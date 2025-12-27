पुनौराधाम में दिव्य व भव्य सीता मंदिर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम, प्लानिंग कंस्ट्रक्शन शुरू

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Temple Project: ऐतिहासिक पुनौराधाम में माता सीता के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण की प्रक्रिया अब जमीन पर उतरने लगी है। शुक्रवार को अहलूवालिया कांट्रैक्टस इंडिया लिमिटेड, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मंदिर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर प्लानिंग कंस्ट्रक्शन कार्य की शुरुआत कर दी। करीब चार घंटे तक चली समीक्षा बैठक में जलजमाव वाले क्षेत्र में सीमांकन, मशीनरी सेटअप और निर्माण से जुड़ी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले पर्यटन विभाग की सर्वे टीम ने सीमांकन स्पष्ट नहीं होने के कारण सर्वे कार्य अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन शुक्रवार को अधिकारियों की मौजूदगी में इस समस्या का समाधान कर लिया गया।

पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपचंद्र कुमार ने बताया कि प्लानिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य छह माह में हर हाल में पूरा किया जाना है। इसके तहत निर्माण से पूर्व आवश्यक मशीनरी की स्थापना, उपकरणों की व्यवस्था, मजदूरों के आवासन और निर्माण सामग्री के भंडारण से जुड़े कार्य किए जाएंगे। अधिग्रहित और सीमांकित भूमि पर डिमार्केशन के लिए लाल झंडे भी लगाए गए।

अधिकारियों ने दिया हरसंभव सहयोग का भरोसा निर्माण स्थल पर पर्यटन विभाग, अहलूवालिया कांट्रैक्टस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच संयुक्त मंत्रणा हुई। वरीय उपसमाहर्ता सह पर्यटन प्रशाखा प्रभारी मो. इस्लाम और एएसपी आशीष आनंद ने कहा कि प्रशासन की ओर से सीमांकन और अन्य आवश्यक कार्यों में पूरा सहयोग दिया जाएगा। जलजमाव वाले क्षेत्र में सीमांकन के लिए अमीन की तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

मशीनरी और निर्माण व्यवस्था को लेकर स्थल चिह्नित निर्माण कंपनी के अधिकारियों और इंजीनियरों ने नक्शे के अनुसार मशीनरी सेटअप, मजदूरों के आवासन स्थल और निर्माण सामग्री रखने के स्थानों को चिह्नित किया। जल्द ही प्री-कंस्ट्रक्शन से जुड़े सभी इंतजाम पूरे कर लिए जाएंगे।