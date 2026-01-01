नव वर्ष 2026 में आत्मनिर्भर बनेगा सीतामढ़ी, खुलेंगी दो तेल प्रसंस्करण यूनिट

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Bihar Oilseed Mission: नव वर्ष 2026 सीतामढ़ी जिले के किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाला है। राष्ट्रीय खाद्य तेल–तिलहन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिले में दो तेल प्रसंस्करण यूनिट स्थापित की जाएंगी।

इससे न केवल तिलहनी फसलों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य भी मिल सकेगा। तेल प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना को लेकर जिला कृषि विभाग ने राज्य मुख्यालय को प्रस्ताव भेज दिया है।

योजना की सफलता को देखते हुए किसानों से आनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी शांतनु कुमार ने बताया कि अब तक 39 किसानों ने आवेदन किया है।

किसान समूहों को प्राथमिकता

योजना के तहत चयनित किसानों को प्रोजेक्ट लागत पर 33 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा। तिलहन फसल उत्पादन से जुड़े कृषक उत्पादक समूह (FPO), सहकारी समितियों और निजी उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

तेल निष्कर्षण इकाई के माध्यम से सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी सहित अन्य तिलहनी फसलों से तेल निकालने और उसकी सफाई का कार्य किया जाएगा। इससे स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण संभव होगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

10 मीट्रिक टन क्षमता की होगी यूनिट

प्रत्येक तेल प्रसंस्करण यूनिट की क्षमता 10 मीट्रिक टन प्रतिदिन होगी। एक यूनिट की अनुमानित लागत 27 से 30 लाख रुपये तय की गई है। चयनित किसानों को अधिकतम 9.90 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।