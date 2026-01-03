Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    सीतामढ़ी में वार्ड सदस्य के पति की सिर कटी लाश मिलने के चार दिन बाद भी हत्यारे फरार, कटा सिर बरामद नहीं

    By Sumit Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 07:38 PM (IST)

    सीतामढ़ी के बथनाहा में वार्ड सदस्य के पति फेकन पासवान की सिर कटी लाश मिलने के चार दिन बाद भी पुलिस हत्यारों को पकड़ नहीं पाई है। मृतक का कटा हुआ सिर भ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, बथनाहा। वार्ड सदस्य के पति की हत्या मामले में चार दिन बाद भी पुलिस के खाली हाथ हैं। हत्यारों की गिरफ्तारी एवं कटा हुआ सिर बरामद नहीं होने से मृतक के स्वजन में खासी नाराजगी देखी जा रही है। 

    बताते चलें कि 31दिसम्बर की शाम लगभग चार बजे सीतामढ़ी-सोनबरसा एनएच 22 स्थित एक निजी विद्यालय के समीप सड़क किनारे से बैरहा बराही पंचायत के वार्ड 15 की सदस्य राजो देवी के पति फेकन पासवान का सिर कटा शव मिला था। 

    इस संबंध में पूछने पर थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी ने बताया कि मामले में पुलिस बारीकी से हर पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं।

    चोर को पुलिस के हवाले किया

    वहीं पुपरी के हरदिया पंचायत के रामपुर पचासी गांव में शुक्रवार की रात एक चाय की दुकान में चोरी के प्रयास करते एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक गाढ़ा गांव निवासी गड़डू पासवान बताया गया। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है।