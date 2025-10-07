Bihar Election: सीतामढ़ी में चुनावी सरगर्मी तेज, राजग-महागठबंधन में टाइट फाइट; जन सुराज की हर सीट पर नजर

सीतामढ़ी जिले में चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। राजग और महागठबंधन के नेता अपनी-अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं ताकि आठ विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकें। साल 2015 के चुनाव में महागठबंधन ने चार सीटें जीती थीं। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र शहरी क्षेत्र है जहाँ वैश्य समुदाय का समर्थन चुनाव परिणामों को प्रभावित करता है। वर्तमान में राजग का छह सीटों पर कब्जा है।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के साथ ही जिले में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जिले की आठ विधानसभा सीट पर कब्जा जमाने को लेकर राजग व महागबंधन के आला अधिकारी एक दूसरे के गढ़ में सेंधमारी को रणनीति तय करने में जुटे हैं। वहीं, जन सुराज के आलाकमान हर सीट पर नजर बनाएं हुए हैं।

संभावित प्रत्याशी टिकट के लिए पटना मुख्यालय में डेरा जमाए हुए हैं। जिले में आठ विधानसभा क्षेत्र हैं। इसमें रीगा, बथनाहा, परिहार, सीतामढ़ी विधानसभा सीट पर भाजपा का तो, रुन्नीसैदपुर व सुरसंड विधानसभा सीट पर जदयू का कब्जा है। यानी छह सीटों पर राजग का कब्जा है। वहीं, बाजपट्टी व बेलसंड विधानसभा सीट पर राजद का कब्जा है।