    Bihar Government: ऑनलाइन पोर्टल फेल, बिहार में जमीन रजिस्ट्री से लेकर चालान और राजस्व कार्य प्रभावित

    By Deepak Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 02:29 PM (IST)

    सीतामढ़ी में वित्त विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में खराबी के कारण पिछले 10 दिनों से जमीन की रजिस्ट्री का काम ठप है। ऑनलाइन चालान नहीं कटने से राजस्व वसूली प्रभावित हुई है जिससे लोगों में आक्रोश है। परिवहन विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के निबंधन जैसे कार्य भी बाधित हैं। अन्य विभागों के कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। पोर्टल ठीक होने पर कामकाज शुरू होने की उम्मीद है।

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। फाइनेंस विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में आई खराबी को लेकर पिछले 10 दिनों से जमीन की रजिस्ट्री का काम ठप पड़ा है। ऑनलाइन चालान नहीं कटने से राजस्व कार्य प्रभावित हो गया है। अवर जिला निबंधन कार्यालय सहित जिले के विभिन्न सभी रजिस्ट्रार कार्यालयों में जमीन का निबंधन कार्य ठप है। पूर्व में कटे चालान के आधार पर इक्का दुक्का ही रजिस्ट्री फिलहाल हो रही है।

    रोजाना कार्यालय पहुंचकर लोग मायूस लौट रहे हैं। पोर्टल में आई खराबी व मेंटनेस आदि कार्य के कारण राजस्व वसूली पर बुरी तरह प्रभावित है। नकल निकलवाना हो अथवा राजस्व संंबंधी चालान से राशि जमा करानी हो, उक्त सभी कार्य लगभग ठप हैं। इसे लेकर रैयतों व लोगों में आक्रोश है। वहीं, जिला परिवहन कार्यालय में वाहनों का निबंधन, नया ड्राइविंग लाईसेंस के लिए चालान से शुल्क जमा नहीं होने के कारण कार्य पूरी तरह प्रभावित हो चुका है।

    मुख्यालय डुमरा स्थित बुधवार को अवर निबंधन कार्यालय पहुंचे उमेश प्रसाद ने बताया कि तीन दिनों से रजिस्ट्री कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन पोर्टल की खराबी अब तक ठीक नहीं होने की बात कही जा रही है। जमीन रजिस्ट्री को लेकर अन्य कार्य तो करा चुके हैं, लेकिन चालान नहीं कटने से राशि जमा नहीं हो रहा है।

    रामाशंकर प्रसाद ने बताया कि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। यह समस्या पूरे बिहार की है। फाइनेंस विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि मेटनेंस कार्य के कारण ऑनलाइन राशि जमा नहीं हो पा रही है।

    डीटीओ कार्यालय के काउंटर पर सन्नाटा:

    पोर्टल में आई खराबी हो लेकर पिछले जिला परिवहन विभाग के काउंटर पर सन्नाटा पसर गया है। बुधवार को जिला परिवहन कार्यालय पहुंचे लोगों ने काउंटर पर बैठे कर्मियों से पोर्टल ठीक होने की बात की जानकारी लेते रहे। लगमा से पहुंचे शिवशंकर कुमार ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन तैयार कर ली है, लेकिन चालान नहीं कटने से समस्या उत्पन्न हो रही है। पिछले 12 सितंबर से यह स्थिति उत्पन्न है, लेकिन अब तक पोर्टल को ठीक नहीं कराया गया है।

    काउंटर पर ड्यूटी में तैनात कर्मी बताते हैं कि यह समस्या विभाग की है। जिला स्तर पर कुछ नहीं किया जा सकता है। वित्त विभाग के सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन के कारण चालान कटने में दिक्कत आ रही है। इसके कारण ड्राइविंग लाइसेंस का लर्निंग, रिन्युअल, ट्रांसफर, फिटनेस, टैक्स समेत अन्य काम भी ठप पड़े हैं। चालान नहीं कटने से लोगों पर जुर्माना भी लगातार बढ़ता जा रहा है। परिवहन विभाग की साइट बंद होने से विभिन्न वाहनों पर लगे जुर्माने की राशि भी जमा नहीं हो पा रही है।

    अन्य विभाग का कार्य भी हो रहा प्रभावित:

    वित्त विभाग के पोर्टल साफ्टवेयर अपग्रेडेशन को लेकर रजिस्ट्री विभाग व परिवहन विभाग के अलावा अन्य विभाग के कार्य भी प्रभावित होने लगा है। आरटीपीएस, अंचल, लगान रसीद आदि ऑनलाइन नहीं कर काट रहा है। जिसके कारण लोगों की समस्या बढ़ती जा रही है। रजिस्ट्री कार्यालय में कातिब भी दिनभर बैठकर लौट रहे हैं। कोर्ट परिसर में विभिन्न ई-टिकट की समस्या उत्पन्न होने लगी है।

    बताया जा रहा है कि सर्वर ओवरलोड होने के कारण ऑनलाइन पोर्टल खुल नहीं रहा है। जैसे ही लागिन करने की कोशिश होती है तो यह डिनाई मोड में चला जाता है। जिसके कारण राजस्व जमा नहीं हो रहा है।

    ऑनलाइन पोर्टल नहीं खुलने से परिवहन विभाग के कई कार्य प्रभावित है। ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी से संबंधित कार्य प्रभावित है। वित्त विभाग के पोर्टल में आई समस्या के कारण यह स्थिति बनी हुई है। पोर्टल ठीक होने के साथ की कार्य सुचारू रूप से संचालित होने लगेगा।  - प्रशांत कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी