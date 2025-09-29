Bihar Crime: सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को दिनदहाड़े गोली मारी, छानबीन में जुटी पुलिस
Sitamarhi News अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे चोरौत थाना क्षेत्र के एक सीएसपी संचालन को अपराधियों ने गोली मार दी। जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। डाक्टरों ने उसे सीतामढ़ी रेफर कर दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi News: जिले के चोरौत थाना क्षेत्र में स्थित बैंक आफ इंडिया के सीएसपी संचालक श्रवण कुमार को अज्ञात अपराधियों ने सोमवार की सुबह करीब 11 बजे गोली मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल संचालक को प्राथमिक उपचार के बाद सीतामढ़ी सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की जांच कर रही है।
