Bihar Crime: सीतामढ़ी में सीएसपी संचालक को दिनदहाड़े गोली मारी, छानबीन में जुटी पुलिस

Sitamarhi News अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। सोमवार की सुबह करीब 11 बजे चोरौत थाना क्षेत्र के एक सीएसपी संचालन को अपराधियों ने गोली मार दी। जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गया। डाक्टरों ने उसे सीतामढ़ी रेफर कर दिया है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सीतामढ़ी के चोरौत अस्पताल के बाहर जुटी भीड़। जागरण