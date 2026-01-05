Language
    सीतामढ़ी के मेहसौल में दिनदहाड़े युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

    By ANIL TIWARIEdited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:43 PM (IST)

    घटना के बाद स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। जागरण

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Murder News: शहर के मेहसौल थाना क्षेत्र अंतर्गत अफजल गली मोहल्ले में सोमवार की दोपहर बदमाशों ने एक युवक की दिनदहाड़े चाकू गोदकर हत्या कर दी। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई।

    गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से आनन-फानन में सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    मृतक की पहचान मेहसौल थाना क्षेत्र के राजोपट्टी वार्ड संख्या-29 निवासी मोहम्मद जल्लालुद्दीन के पुत्र मोहम्मद अमजद अंसारी (18 वर्ष) के रूप में हुई है।

    घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चाकू मारने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश से जुड़ा बताया जा रहा है।

    हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। फिलहाल अधिकारी इस मामले में विस्तृत जानकारी देने से परहेज कर रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए पुलिस सतर्कता बरत रही है।