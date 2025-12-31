सीतामढ़ी में स्वास्थ्य क्रांति: 2026 तक मिलेगा मेडिकल कॉलेज, 500 बेड अस्पताल और 10 सुपर स्पेशलिटी सेंटर
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी जिले के लिए वर्ष 2026 स्वास्थ्य सेवाओं के लिहाज से ऐतिहासिक साबित होने वाला है। जिले में पहली बार मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अत्याधुनिक जिला अस्पताल और 10 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि अगले वर्ष से इन सभी संस्थानों का संचालन शुरू हो जाएगा।
डुमरा प्रखंड के मुरादपुर में करीब 665 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा मेडिकल कॉलेज परिसर 25 एकड़ से अधिक भूमि में फैला है। परियोजना का 90 प्रतिशत से ज्यादा निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने से जिले के लोगों को बेहतर इलाज अपने ही जिले में मिलेगा, वहीं मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई के लिए छात्रों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
500 बेड का आधुनिक अस्पताल
इस परियोजना के तहत 100 सीटों वाले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू की जाएगी। साथ ही 500 बेड का अत्याधुनिक जिला अस्पताल बनाया गया है, जिसमें ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर और सभी प्रमुख विभागों की सुविधा उपलब्ध होगी।
शुरुआत में परियोजना के लिए 565 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, बाद में इसे और आधुनिक बनाने के लिए 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त मंजूर किए गए। इस बजट से एकेडमिक ब्लॉक, नर्सिंग कॉलेज, बॉयज व गर्ल्स हॉस्टल सहित कुल 25 भवनों का निर्माण किया गया है। सभी भवन भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किए गए हैं। लक्ष्य है कि वर्ष 2026 में पूरे परिसर को राज्य सरकार को हैंडओवर कर दिया जाए।
सदर अस्पताल बनेगा मॉडल अस्पताल
जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल में 23 करोड़ रुपये की लागत से बने मॉडल अस्पताल का उद्घाटन वर्ष 2024 में हो चुका है। इसे 2026 तक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों, ओपीडी-आईपीडी, पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित कर फंक्शनल किया जाएगा।
10 सीएचसी बनेंगे सुपर स्पेशलिटी अस्पताल
जिले के रुन्नीसैदपुर, बैरगनिया, रीगा, बथनाहा, सोनबरसा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी, नानपुर और बेलसंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां 24 घंटे ओपीडी-आईपीडी, अल्ट्रासाउंड, एक्स-रे, ईसीजी और विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जिले के 90 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का होगा विस्तार
जिले में कुल 680 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी 457 सेंटर कार्यरत हैं, जबकि शेष के लिए भूमि चिन्हित की जा रही है। इन केंद्रों में मेडिकल ऑफिसर, सीएचओ, स्टाफ नर्स और एएनएम की तैनाती की गई है।
सिविल सर्जन डॉ. अखिलेश कुमार ने कहा कि वर्ष 2026 सीतामढ़ी के स्वास्थ्य ढांचे के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मेडिकल कॉलेज, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के विस्तार से जिले के लोगों को सुलभ, बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा।
