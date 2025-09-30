सीतामढ़ी में पति ने पत्नी की धारदार हथियार से काटकर की हत्या, खुद भी जहर खाकर दी जान

सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र के बसंतपुर पकड़ी गांव में एक सनकी युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी फिर खुद भी जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव बरामद कर लिए हैं और मामले की जांच कर रही है। रीगा थानाध्यक्ष ने बताया कि पति ने पहले पत्नी का गला रेता और फिर सल्फास की गोली खा ली।

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। जिले के रीगा थाना क्षेत्र के बसंतपुर पकड़ी गांव से मंगलवार की सुबह सुबह एक बुरी खबर सामने आई। वहां एक सनकी युवक ने पहले अपनी पत्नी की दबिला (धारदार हथियार) से काटकर हत्या कर दी और फिर उसने खुद भी जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।

पुलिस ने थाना क्षेत्र के बसंतपुर पकड़ी गांव निवासी 23 वर्षीय चंचला देवी और 26 वर्षीय उसके पति जय कुमार का शव घर से बरामद कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है।

रीगा थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी ने बताया कि पति ने पहले पत्नी को गला रेत हत्या की फिर उसके बाद खुद भी सल्फास की गोली खा ली जिससे उसकी मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इस घटना के कारणों की पड़ताल की जा रही है।