    अलविदा 2025: नवाचार और नए संस्थानों से बदली सीतामढ़ी की शिक्षा की तस्वीर

    By Vijay K Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Dec 2025 01:24 PM (IST)

    वर्ष 2025 सीतामढ़ी जिले के लिए शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक रहा। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नो

     नवाचार, नए संस्थान और प्रशासनिक मजबूती से बदली शिक्षा की तस्वीर। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Sitamarhi Institute of Technology: नया वर्ष 2026 दस्तक देने को है और वर्ष 2025 अब स्मृतियों का हिस्सा बनने जा रहा है। शिक्षा के लिहाज से यह साल सीतामढ़ी जिले के लिए मील का पत्थर साबित हुआ।प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक, वर्ष 2025 में जिले की शिक्षा व्यवस्था ने न केवल नई दिशा पकड़ी, बल्कि कई ऐतिहासिक उपलब्धियां भी दर्ज कीं।

    SIT के छात्रों ने बनाई अलग पहचान

    उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (SIT) के छात्रों ने नवाचारों के जरिए जिले को राष्ट्रीय पहचान दिलाई। फायर सेफ्टी जैसे संवेदनशील विषयों पर सुरक्षा आधारित प्रयोग हों या फिर किताबवाला, पेटपशु, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अनाज की आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसे इनोवेटिव प्रोजेक्ट—हर क्षेत्र में SIT के छात्रों ने तकनीकी दक्षता और रचनात्मक सोच का शानदार प्रदर्शन किया।

    तैयारी को मिला डिजिटल संबल

    दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 में ‘बोधायन लाइव क्लासेज’ को प्रभावी रूप से लागू किया गया। जिले के 286 उच्च विद्यालयों के हजारों छात्र इससे जुड़कर विशेषज्ञ शिक्षकों के माध्यम से लाइव कक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। इससे परीक्षा परिणामों में सुधार की उम्मीद भी मजबूत हुई है।

    लॉ और लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई

    वर्ष 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सीतामढ़ी को लॉ कॉलेज की मान्यता मिलना भी शामिल है। जिला मुख्यालय स्थित उर्मिला देवी सदानंद यादव गुरुकुल डिग्री लॉ कॉलेज को बाबा साहब भीमराव आंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर से मान्यता मिलने के बाद अब छात्रों को कानून की पढ़ाई के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

    इसके साथ ही गुरुकुल डिग्री कॉलेज में बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस पाठ्यक्रम की भी शुरुआत हुई। पूरे विश्वविद्यालय क्षेत्र में केवल तीन कॉलेजों को इस कोर्स की मान्यता मिली है, जिनमें से सीतामढ़ी एकमात्र जिला है जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    शिक्षा विभाग को मिला ठिकाना

    वर्ष 2025 में शिक्षा प्रशासन के इतिहास में भी एक नया अध्याय जुड़ा। 53 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जिला शिक्षा विभाग को अपना स्थायी भवन मिला। डुमरा स्थित बड़ी बाजार के समीप निर्मित तीन मंजिला ‘जीः श्री शिक्षा भवन’ में अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सहित शिक्षा विभाग की अधिकांश शाखाएं एक ही छत के नीचे संचालित हो रही हैं।

    करीब चार करोड़ रुपये की लागत से बने इस आधुनिक भवन में माध्यमिक शिक्षा, साक्षरता, स्थापना, लेखा योजना, मध्याह्न भोजन योजना और डीईओ कार्यालय को स्थानांतरित किया जा चुका है। समग्र शिक्षा अभियान (SSA) को भी यहां शिफ्ट करने की प्रक्रिया जारी है।

    जिला शिक्षा पदाधिकारी राघवेंद्र मणि त्रिपाठी के अनुसार, सभी शाखाओं के एक स्थान पर संचालित होने से कार्यों में पारदर्शिता बढ़ी है और समयबद्ध निष्पादन संभव हुआ है।

    उम्मीदों के साथ विदा हो रहा 2025

    कुल मिलाकर, वर्ष 2025 सीतामढ़ी के लिए शिक्षा के क्षेत्र में नई उम्मीदों, नए अवसरों और मजबूत शैक्षणिक आधार का वर्ष बनकर विदा हो रहा है। नवाचार, संस्थागत विस्तार और प्रशासनिक मजबूती ने जिले की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाई दी है।