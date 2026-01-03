सीतामढ़ी के डुमरा में दिनदहाड़े जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत
सीतामढ़ी के डुमरा थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक जमीन कारोबारी रामबाबू राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह वारदात भिसा चौक के पास हुई, जिससे इलाके मे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Land Dealer Murder: सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र में शनिवार की शाम अपराधियों ने बेखौफ होकर एक जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। यह सनसनीखेज वारदात भिसा चौक के पास, जिला मुख्यालय से महज 500 मीटर की दूरी पर हुई, जिससे इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया।
मृतक की पहचान रामबाबू राय के रूप में हुई है, जो जमीन के कारोबार से जुड़े थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अज्ञात बदमाशों ने युवक को निशाना बनाकर बेहद करीब से गोली मारी। गोली सीधे माथे में लगी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए। सूचना मिलते ही डुमरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से दो खोखा भी बरामद किया है।
पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में मामला पूर्व के आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। हालांकि, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और बदमाशों की पहचान के प्रयास तेज कर दिए गए हैं।
दिनदहाड़े जिला मुख्यालय के इतने नजदीक हुई हत्या ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और भय दोनों देखा जा रहा है।
