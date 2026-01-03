पांच लाख दहेज न देने पर पीट-पीटकर हत्या, लव मैरिज करने वाली विवाहिता का शव गायब
बथनाहा थाना क्षेत्र के कोदरकट गांव में दहेज के लिए एक विवाहिता रागनी कुमारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और शव गायब कर दिया गया। मृतका की मां ने पति श् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, बथनाहा। थाना क्षेत्र के कोदरकट गांव में दहेज की मांग पूरा नहीं करने पर एक विवाहिता की हत्या कर शव को गायब करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना 31 दिसंबर की बताई गई है। इस संबंध में मृतका रागनी कुमारी की मां रीगा थाना क्षेत्र के इजरहिया गांव निवासी सोनिया देवी द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
जिसमें कोदरकट गांव निवासी पति श्रवण कुमार, ससुर शिवचंद्र महतो, सास जरिया देवी, देवर रणजीत कुमार, गोतनी ऊषा देवी, ननद कामनी कुमारी, रुना देवी, रीगा थाना क्षेत्र के भवदेपुर गांव निवासी खुशबू देवी को नामजद किया है। आरोप लगाया कि दहेज के रूप में पांच लाख रुपये की मांग पूरा नहीं करने पर नामजद अभियुक्तों द्वारा पीट पीटकर हत्या कर दी गई।
अगस्त में घर से भागकर शादी
जानकारी के अनुसार, श्रवण कुमार अपने संबंधी इजारहिया गांव आता-जाता था। इसी दौरान सुकेश्वर महतो की पुत्री रागनी कुमारी से प्रेम हो गया। प्रेम परवान चढ़ा तो दोनों ने भागकर बीते वर्ष 21अगस्त को शादी रचा ली। दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। इसी बीच रागनी गर्भवती हो गई।
जिसकी जानकारी मिलने पर श्रवण कुमार उसे नेपाल के मलंगवा में इलाज के बहाने लेजाकर गर्भपात करा दिया। इसके बाद दहेज के रूप पांच लाख रुपये मायके से लाने के लिए अभियुक्तों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की जानकारी मिली। इसको लेकर श्रवण के गांव पहुंचकर पंचायती कराई गई जिसमें पांच लाख रुपये देने में असमर्थता जताई।
उस वक्त भी अभियुक्तों द्वारा बेटी को अपने साथ ले जाने की दबाव बनाए जाने लगा, नहीं तो हत्या करने की धमकी दी गई थी। थानाध्यक्ष धनंजय चौधरी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।