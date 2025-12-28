Language
    पुपरी-बेनीपट्टी पथ पर ऑटो पलटने से चालक की मौत, गांव में छाया मातम

    By Anil TiwariEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:13 PM (IST)

    सीतामढ़ी के पुपरी-बेनीपट्टी पथ पर एक ऑटो पलटने से उसके चालक सुधीर राउत (30) की मौत हो गई। वह बिना सवारी के घर लौट रहा था, तभी ऑटो अनियंत्रित होकर खंभे ...और पढ़ें

    ऑटो पलटने से चालक की मौत

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। पुपरी-बेनीपट्टी पथ पर झझिहट टायर एजेंसी के समीप शनिवार की रात ऑटो पलटने से उसमें सवार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदिया पंचायत के वार्ड 10 रामपुर पचासी गांव निवासी रामचंद्र राउत के पुत्र सुधीर राउत (30) के रूप में की गई। 

    रविवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक सुधीर आटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना की रात वह प्रतिदिन की भांति शहर स्थित मधुबनी बस पड़ाव से ऑटो लेकर ठंड के कारण तेज रफ्तार में बिना सवारी के घर लौट रहा था। 

    बोर्ड के खंभे से टकरा सड़क किनारे पलट गया

    इस क्रम में उसका संतुलन बिगड़ गया और ऑटो सड़क किनारे एक बोर्ड के खंभे से टकरा सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान पीछे से दूसरा ऑटो लेकर आ रहे उसका चचेरा भाई उमेश राउत व स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो के नीचे दबे सुधीर को पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। 

    इसके बाद सूचना पाकर थाने की पुलिस पीएचसी पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए देर रात सदर अस्पताल भेज दिया। मृतक के परिवार में पत्नी सरिता देवी और तीन छोटे बच्चे है।घटना को लेकर गांव में मातम पसर गया।