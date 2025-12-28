पुपरी-बेनीपट्टी पथ पर ऑटो पलटने से चालक की मौत, गांव में छाया मातम

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। पुपरी-बेनीपट्टी पथ पर झझिहट टायर एजेंसी के समीप शनिवार की रात ऑटो पलटने से उसमें सवार चालक की मौत हो गई। मृतक की पहचान हरदिया पंचायत के वार्ड 10 रामपुर पचासी गांव निवासी रामचंद्र राउत के पुत्र सुधीर राउत (30) के रूप में की गई।

रविवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव मृतक के घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक सुधीर आटो चलाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। घटना की रात वह प्रतिदिन की भांति शहर स्थित मधुबनी बस पड़ाव से ऑटो लेकर ठंड के कारण तेज रफ्तार में बिना सवारी के घर लौट रहा था।

बोर्ड के खंभे से टकरा सड़क किनारे पलट गया इस क्रम में उसका संतुलन बिगड़ गया और ऑटो सड़क किनारे एक बोर्ड के खंभे से टकरा सड़क किनारे पलट गया। इस दौरान पीछे से दूसरा ऑटो लेकर आ रहे उसका चचेरा भाई उमेश राउत व स्थानीय लोगों के सहयोग से ऑटो के नीचे दबे सुधीर को पीएचसी ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।