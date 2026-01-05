सीतामढ़ी जिले के 23 सरकारी स्कूलों में 46 नए ट्रेड की होगी पढ़ाई, खुलेंगे व्यावसायिक लैब

जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। व्यवसायिक शिक्षा के तहत के जिले के 23 स्कूलों को चिह्नित किया गया है। इन चिह्नित स्कूलों में विभिन्न दो-दो ट्रेडों की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसका प्रस्ताव शिक्षा विभाग को भेज दिया गया है। इन प्रस्तावित स्कूलों में व्यावसायिक कोर्स संचालन की स्वीकृति मिलते ही संबंधित कोर्स में अध्ययन व अध्यापक की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। संबंधित स्कूलों में निर्धारित व्यावसायिक कोर्स संचालन को लेकर अत्याधुनिक प्रयोगशाला भी स्थापित किए जाएंगे।

डीपीओ प्रियदर्शी सौरभ ने राज्य शिक्षा परियोजना निदेशक को जिले के उक्त चयनित स्कूलों की सूची भेजी है। बताया है कि इन स्कूलों में ट्रेड वार व्यवसायिक कोर्स संचालन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इसें दो-दो व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई होगी, जबकि इसके पूर्व जिले के दो स्कूल सीतामढ़ी उच्च विद्यालय एवं लक्ष्मी हाई स्कूल में व्यवसायिक कोर्स की पढ़ाई शुरू है।

सीतामढ़ी उच्च विद्यालय में पूर्व से एमएलटी, आफिस मैनेजमेंट के अलावा इस साल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर ट्रेड में नामांकन की प्रक्रिया शुरू की गई है। वहीं, लक्ष्मी हाई स्कूल में ऑटो मोबाइल व रिटेल मैनेजमेंट की पढ़ाई जारी है। व्यवसायिक कोर्स के लिए इन स्कूलों का चयन: विभाग को भेजी गई प्रस्ताव में जिले के 23 स्कूलों की सूची भेजी गई है। इसमें कमला गर्ल्स हाईस्कूल में आईटी ट्रेड वेब डेवलापर व टेलर एंड असिसस्टेंट डिजाइनर फैसन कोर्स का प्रस्ताव शामिल है। इसी प्रकार उमावि मुसाचक, उमावि बनगांव दक्षिण, उमावि मटियार कला व उमावि लोहासी में इलेक्टॉनिक्स एंड हार्डवेयर कोर्स के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

उमावि मटियार कला में टेलीकाम कोर्स, उमावि रंजीतपुर पूर्वी में आईटी व वेब डेवलापर, उमावि सुहई लगमा व एसएस हाईस्कूल मरपा सिरपाल में इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर, प्लस टू बीएलसी उमावि रायपुर में एग्रीक्लचर, उमावि भेड़रहिया, श्री गुरुशरण हाईस्कूल बेलसंड में इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर व टेलिकॉम, एसआरपीएन हाईस्कूल बाजपट्टी में एग्रीक्लचर व आईटी, श्री योगी नाथ हाईस्कूल योगिबाना बाजार में इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर व प्लंबिंग, एसएलएनएम हाईस्कूल चोरौत, उमावि परसौनी व श्री सूरत ठाकुर हाईस्कूल बलहा मनोरथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर व टेलिकाम कोर्स के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

श्री गांधी हाईस्कूल परिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर व प्लंबिंग, श्री मथुरा हाई स्कूल सीतामढ़ी व उमावि बहेरा में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर व टेलिकॉम, रामदौन हाईस्कूल मोरसंड में एग्रीक्लचर व आईटी, श्री जागेश्वर हायर सेकेंडरी हाईस्कूल भूतही में एग्रीक्लचर व आईटी तथा जौहरीमल हाईस्कूल बैरगनिया में इलेक्ट्रानिक्स एंड हार्डवेयर व होम टेलर एंड असिस्टेंट डिजाइनर फैशन ट्रेड के लिए प्रस्ताव भेजा गया है।

प्रत्येक कोर्स में 25 सीटों पर होगा नामांकन: चिह्नित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में दो-दो व्यावसायिक कोर्स संचालित की जाएगी। प्रत्येक कोर्स में 25-25 सीटों पर छात्र-छात्राओं का नामांकन होगा। बीईपी के संभाग प्रभारी आलोक रंजन ने बताया कि टेलर एंड असिस्टेंट फैशन डिजाइनर कोर्स में छात्राओं का नामांकन प्राथमिकता के तहत किया जाना है। प्रस्तावित सभी व्यावसायिक कोर्स में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा।