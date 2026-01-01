Language
    रेलवे स्टेशनों पर सामान की चिंता होगी दूर, सीतामढ़ी समेत 14 स्टेशनों पर लगेंगे डिजिटल लाकर

    By Ram Sagar Prasad Edited By: Ajit kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 05:55 PM (IST)

    Railway Luggage Safety: समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों के सामान की सुरक्षा और सुविधा के लिए सीतामढ़ी सहित 14 प्रमुख स्टेशनों पर डिजिटल लॉकर सुविधा शु ...और पढ़ें

    Samastipur Railway Division: यात्रियों के सामान की होगी सुरक्षा, रेलवे के राजस्व में होगी बढ़ोतरी।

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। Digital Locker Railway: रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों के सामान की सुरक्षा को लेकर अहम पहल की है।

    लंबे समय से लंबित पड़ी डिजिटल लाकर सुविधा को अब सीतामढ़ी जंक्शन सहित 14 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर शुरू करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसके लिए मंडल प्रशासन ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है।

    फिलहाल समस्तीपुर रेल मंडल के किसी भी स्टेशन पर डिजिटल लाकर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में ट्रेन आने में देरी होने या लंबा इंतजार होने पर यात्रियों को अपने सामान के साथ स्टेशन परिसर में भटकना पड़ता है।

    खासकर सीतामढ़ी जैसे व्यस्त स्टेशन पर, जहां तीन दिशाओं से ट्रेनों का संचालन होता है और भविष्य में नई रेल कनेक्टिविटी जुड़ने की तैयारी है, यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

    डिजिटल लाकर सुविधा शुरू होने के बाद यात्री अपने सामान को सुरक्षित रखकर निश्चिंत होकर अन्य कार्य कर सकेंगे। इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा में सुधार होगा, बल्कि रेलवे के राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। जानकारी के अनुसार, प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल लाकर यूनिट स्थापित करने के लिए करीब 50 वर्ग फुट स्थान की आवश्यकता होगी।

    मंडल रेल प्रवक्ता रंजीत कुमार ने बताया कि डिजिटल लाकर सेवा यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। आने वाले समय में रेलवे स्टेशनों पर और भी आधुनिक सेवाएं जोड़ी जाएंगी।

    इन स्टेशनों पर लगाए जाएंगे डिजिटल लाकर

    समस्तीपुर रेल मंडल की पहली सूची में समस्तीपुर, सीतामढ़ी, बापूधाम मोतिहारी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, रक्सौल, सहरसा, बेतिया, जयनगर और मधुबनी समेत कुल 14 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। सभी स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से डिजिटल लाकर की सुविधा शुरू की जाएगी।