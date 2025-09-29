Language
    इतना मर्डर करो कि चुनाव से पहले एसपी अमित रंजन का ट्रांसफर हो जाए, सीतामढ़ी को दहलाने की साजिश से हटा पर्दा

    By Anil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 06:10 PM (IST)

    सीतामढ़ी में अपराधियों द्वारा पुलिस अधिकारियों को बदनाम करने और जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। गिरफ्तार शूटर रविशंकर ठाकुर के मोबाइल से मिले ऑडियो में एसपी के ट्रांसफर की साजिश सामने आई है। पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों की तस्वीरें जारी की हैं और जनता से सहयोग की अपील की है। रविशंकर ठाकुर ने गणेश शर्मा की हत्या की सुपारी ली थी।

    गिरफ्तार मुखिया के बारे में जानकारी देते सदर एसडीपीओ राजीव कुमार सिंह व अन्य

    संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। जिले में इतनी हत्याएं कर दो कि चुनाव से पहले एसपी अमित रंजन का तबादला हो जाए...। तुम अबतक जितनी हत्याएं किए हो उसमें तुम्हारा नाम आया है क्या? तुम फंसे हो क्या...। हम हैं न..., तुम्हें फंसने नहीं देंगे।

    सुरसंड थाना क्षेत्र की रधाउर पंचायत के मुखिया सह शूटर के रूप में गिरफ्तार रविशंकर ठाकुर के मोबाइल में उपलब्ध वार्तालाप का यह आडियो पूरी कहानी खोलकर रख दे रहा है। कैसे बदमाश जिले के पुलिस अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश रच रहे रहे हैं।

    एसडीपीओ राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस साजिश पर गहरी चिंता जताई कि बदमाश अपनी हरकतों के लिए पुलिस अधिकारियों को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। पुलिस ने आडियो को सुरक्षित रख लिया है।

    डीएसपी ने यहां तक कहा कि इन बदमाशों को संरक्षण देने वाले कोई दूसरा नहीं सफेद कुर्ता वाले ही इन लोगों को संरक्षण देने का काम करते हैं। उनलोगों का भी पर्दाफाश किया जाएगा। बताया गया कि जिले में लगातार हो रही आपराधिक घटनाएं महज कोई सामान्य अपराध नहीं, बल्कि एक तरह से यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था।

    शहर के आसपास के इलाके डुमरा और बजपट्टी थाना क्षेत्रों में हाल ही में हुई हत्याएं न सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए की गई बल्कि कानून व व्यवस्था और पुलिस को दागदार बनाने की भी गहरी साजिश थी। पुलिस ने जब इन घटनाओं की गहनता से जांच पड़ताल शुरू की तो पूरा माजरा सामने आ गया।

    पूरे खेल के पीछे रंजन पाठक गिरोह का नाम सामने आया। उस गिरोह के मुख्य शूटर रविशंकर ठाकुर (मुखिया) को गिरफ्तार करने के साथ ही हालिया हत्याओं पर पड़े पर्दे उठने लगे। हालांकि, अभी अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी शेष है, जिसके लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है।

    मोस्ट वांटेड बदमाशों की फोटो जारी

    इसके अलावा पुलिस ने जिले के मोस्टवांटेड बदमाशों की फोटो जारी की है। इन अपराधियों में रंजन पाठक, लोहा सिंह, दीपक ठाकुर, अमन ठाकुर और राहुल झा शामिल हैं। एसडीपीओ ने बताया कि यह गिरोह लगातार अपराधों में सक्रिय रहा है और जिले की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है।

    गिरफ्तारी और जारी तस्वीरों के जरिए पुलिस जनता को सचेत कर रही है और अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया को तेज कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां कही भी ये बदमाश दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे, सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा।

    विनोद सिंह की हत्या की ली थी सुपारी

    निशाने पर आ गए गणेश शर्मा गिरफ्तार शूटर रविशंकर ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि वह गणेश शर्मा के पार्टनर विनोद सिंह की हत्या करने के लिए अपने दो अन्य साथियों के साथ आया था। उनकी हत्या के लिए ही रंजन पाठक द्वारा गिरोह के शूटरों को सुपारी देकर भेजा गया था, लेकिन विनोद सिंह नहीं मिले।

    इस कारण शूटरों ने डुमरा थाना क्षेत्र के लगमा गांव निवासी ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा की गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई। उनकी हत्या के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया था। उस आक्रोश का सामना पुलिस को भी करना पड़ा।