    कोचिंग से लौटते समय 8 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार, स्थानीय लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया

    By Rakesh Kumar Srivastava Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 12:58 PM (IST)

    पुपरी में कोचिंग से लौट रहे आठ वर्षीय छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना सामने आई है। बालक की मां और स्थानीय लोगों ने आरोपी सूरज कुमार को पकड़कर ...और पढ़ें

    8 वर्षीय बच्चे के साथ अप्राकृतिक यौनाचार

    संवाद सहयोगी, पुपरी। नगर में कोचिंग से लौट रहे एक आठ वर्षीय छात्र के साथ अप्राकृतिक यौनाचार की घटना सामने आई है। मामले में बालक की मां के सहयोग से स्थानीय लोगों ने आरोपित युवक को पकड़ कर पुलिस के हवाले कर दिया है। 

    पुलिस ने बालक को मेडिकल जांच के लिए भेजा है। साथ ही आरोपित युवक से पूछताछ कर रही है। घटना को लेकर पीड़ित बालक की मां के आवेदन पर रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के थुम्मा निवासी सूरज कुमार नामक युवक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

    पीड़िता को झांसा देकर ले गया अपने साथ

    सूरज वर्तमान में शहर के राजबाग मोहल्ले में रहता है। प्राथमिकी के अनुसार, 26 दिसंबर को कक्षा 2 का छात्र सुबह 8.30 बजे कोचिंग के लिए निकला था। वहां से वह घर लौट रहा था। इसी दौरान रेलवे ओवरब्रिज के समीप आरोपित युवक सूरज ने बालक को बताया कि वह उसी के मोहल्ले का है और उसको घर तक पहुंचा देगा। 

    इसके बाद वह उसे झांसे में लेकर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय के पीछे स्थित राइस मिल परिसर के एक कोने में ले गया, जहां मुंह दबाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया। इसके बाद उसने घर पहुंचकर मां से आपबीती सुनाई। 

    मां ने युवक को पकड़ने के लिए योजना बनाई

    बालक की शारीरिक परेशानी को देखकर उसकी मां ने युवक को पकड़ने के लिए योजना बनाई। दूसरे दिन शनिवार को वह बालक को कोचिंग के लिए भेजते हुए पीछे से बढ़ती गई। रेलवे ओवरब्रिज के ठीक उसी जगह पर आरोपित को देख बालक ने अपनी मां को बता दिया। 

    इसके बाद उसकी मां ने स्थानीय लोगों से कह कर आरोपित को पकड़ कर पुलिस को बुला लिया। थानाध्यक्ष रामशंकर प्रसाद ने बताया कि बालक को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।