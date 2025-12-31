Language
    मां जानकी मंदिर निर्माण को लेकर सख्ती, अतिक्रमित जमीन खाली कराने को 10 दिन का अल्टीमेटम

    By Deepak Kumar Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 05:36 PM (IST)

    Bihar Tourism Project: सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर निर्माण की योजना पर काम जारी है। अधिकारियों ने जलजमाव वाली अधिग्रहित जमीन के सीमांक ...और पढ़ें

    Janaki Mandir Construction:प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सीमांकन मार्किंग कार्य का किया निरीक्षण। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, सीतामढ़ी। Punaura Dham Janaki Temple: पुनौराधाम में मां जानकी के दिव्य और भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अधिग्रहित और जलजमाव वाली जमीन के सीमांकन एवं अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

    साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों के आवागमन में बाधा बन रही मुख्य सड़क की बदहाल स्थिति पर नगर निगम और बुडको को कड़ी चेतावनी दी गई है। मंगलवार को सदर एसडीओ आनंद कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पुनौराधाम पहुंची और मंदिर निर्माण स्थल पर चल रहे सीमांकन व प्लानिंग कंस्ट्रक्शन कार्यों का निरीक्षण किया।

    अधिकारियों ने राजस्व विभाग को निर्देश दिया कि जलजमाव वाले अधिग्रहित भूखंड का सीमांकन हर हाल में 10 दिनों के भीतर पूरा कराया जाए, ताकि मार्किंग के बाद निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा न आए।

    निरीक्षण के दौरान दैनिक जागरण के 30 दिसंबर अंक में प्रकाशित पुनौराधाम जाने वाली सड़क पर गड्ढों और जलजमाव की खबर का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों ने नगर निगम और बुडको को तुरंत मरम्मत कार्य कराने का निर्देश दिया। सड़क किनारे बसे लोगों को चेतावनी दी गई कि यदि सड़क पर पानी गिराया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    अतिक्रमण हटाने का निर्देश

    एसडीओ ने राजस्व अधिकारी और नगर निगम के अधिकारियों को पुनौराधाम व आसपास मंदिर और सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।

    कहा गया कि अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया जाए, ताकि मंदिर निर्माण कार्य निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके। मंदिर परिसर और आसपास लगे दुकानों का भी निरीक्षण किया गया।

    गोशाला–पुनौराधाम सड़क की होगी मरम्मत

    अधिकारियों की टीम ने गोशाला से पुनौराधाम तक की मुख्य सड़क का भी जायजा लिया। जलजमाव और क्षतिग्रस्त हिस्सों को चिन्हित कर नगर निगम व बुडको को आपसी समन्वय से शीघ्र मरम्मत कराने का आदेश दिया गया, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में परेशानी न हो।

    निर्माण कार्य में लानी होगी तेजी

    पर्यटन विभाग और अहलूवालिया कांट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड की टीम द्वारा हाल ही में मंदिर स्थल का निरीक्षण कर प्लानिंग कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू किया गया था।

    पर्यटन विभाग के कार्यपालक अभियंता ने बताया कि छह माह में प्लानिंग कंस्ट्रक्शन पूरा करना लक्ष्य है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तय समयसीमा में कार्य पूरा कर मंदिर निर्माण शुरू कराया जाएगा।

    निरीक्षण में राजस्व अधिकारी डुमरा, नगर निगम के उपायुक्त, डीआरडीए निदेशक, सीटी मैनेजर समेत कई अधिकारी मौजूद थे।