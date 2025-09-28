ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष हत्याकांड का शूटर निकला मुखिया, पुलिस ने किया गिरफ्तार

सीतामढ़ी में लगातार हो रही हत्याओं के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शूटर रविशंकर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। रविशंकर रधाउर पंचायत का मुखिया भी है और कई हत्याओं में शामिल था। गिरोह का सरगना रंजन पाठक अभी भी फरार है जिस पर 25 हजार रुपये का इनाम है। पुलिस अन्य फरार अपराधियों की तलाश कर रही है।

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। शहर में लगातार हो रही हत्याओं को पुलिस ने चुनौती के रूप में लेते हुए मामले में शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शूटर सुरसंड थाना क्षेत्र के रधाउर निवासी प्रेम शंकर ठाकुर का पुत्र रविशंकर ठाकुर बताया गया है, जो वर्तमान में रधाउर पंचायत का मुखिया भी है।

वहीं, उसके गिरोह का प्रमुख रंजन पाठक अब भी फरार है जिसपर 25 हजार का इनाम भी घोषित है। रविशंकर ठाकुर डुमरा थाना क्षेत्र की परोहा पंचायत की मुखिया रानी कुमारी के देवर मदन सिंह कुशवाहा और लगमा गांव के निवासी ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा और बाजपट्टी थाना क्षेत्र के बाचोपट्टी नरहा गांव निवासी आदित्य सिंह की हत्या में मुख्य शूटर था।

इसकी गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई है। सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में बताया कि रविशंकर ठाकुर रंजन पाठक गिरोह का सक्रिय बदमाश है। रंजन पाठक गिरोह द्वारा हाल ही में कई हत्याओं को अंजाम दिया गया है।

शुक्रवार की सुबह ब्रह्मर्षि सेना के पूर्व जिलाध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा की बाइक सवार तीन बदमाशों ने गोली मार हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने जगह-जगह सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया, जिसमें पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा उसमें तीनों शूटर की पहचान की गई। उसमें रविशंकर ठाकुर भी था। शेष दोनों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसलिए फिलहाल उनके नाम नहीं बताए गए। बताया गया कि रंजन पाठक गिरोह वर्तमान एसपी अमित रंजन को यहां हटाने के लिए एक बड़ी साजिश में लिप्त था, जिसका ऑडियो भी सामने आया है।