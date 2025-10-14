डिग्री ली एमएससी और एमफिल की, फिर शुभम बन गया बैंक लुटेरा; पुलिस के सामने खोला राज

राकेश कुमार श्रीवास्तव, पुपरी। ज्ञान हासिल करने के बाद जहां लोग सही दिशा की ओर उन्मुख होते हैं वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ज्ञान का बेजा इस्तेमाल कर जेल की काल कोठरी में समय व्यतीत करने को विवश होते हैं। इसी में एक नाम इलाके के चोरौत निवासी एक युवक शिवम कुमार उर्फ शुभम कुमार उर्फ दीप शुभम का भी शामिल है।

उसने देश की राजधानी दिल्ली में रहकर एमएससी और रसायन शास्त्र में एमफिल तक की बड़ी डिग्री हासिल की लेकिन इसके बाद उसने इस ज्ञान को समाज में सकारात्मक रूप में पेश नहीं कर गलत दिशा की ओर मोड़ दिया, जिससे वह जीवन का अपना अनमोल क्षण जेल की काल कोठरी में व्यतीत करने को विवश हो रहा है।

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने शिवम कुमार उर्फ शुभम कुमार को दिल्ली के माडल टाउन इलाके में हाल के वर्षो में हुई दो बैंक लूट की घटना में हरियाणा के सोहना गिरफ्तार किया है। बैंक लूट की यह घटना उसके लिए कोई नया नहीं है। मूलरूप से चोरौत का रहने वाले शुभम ने इससे पहले भी पुपरी शहर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में 3.60 लाख की लूट को अंजाम दिया था।

आश्चर्य यह कि उसने अकेले बैंक लूट की घटना को अंजाम दिया। उसने अपनी पढ़ाई का गलत इस्तेमाल कर बैंक में लूट के लिए पटाखे में मिथाइल एसीटेट और बेंजीन मिलाकर एक स्मोक बम तैयार किया, जिससे तेज आवाज के साथ पूरे परिसर में धुआं फैल गया। फिर पिस्टल के बल पर बैंक से लगभग 3.60 लाख की नकदी लूट ली।

इसके बाद बस से लूटी गई राशि के साथ दिल्ली चला गया। मगर, उसने एक चूक कर दी। उसने घटनास्थल पर ही अपना मोबाइल छोड़ दिया, जिससे बाद में बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली के बुराड़ी से गिरफ्तार कर लिया। जमानत मिलने के बाद वह फिर दिल्ली फरार हो गया। शुभम के चोरौत स्थित घर पर फिलहाल कोई नही रहता है।

बताया जाता है कि शुभम की पढ़ाई के लिए ही उसके माता-पिता समेत अन्य स्वजन दिल्ली में ही रहते हैं। करीब आठ साल से घर की तरफ किसी ने मुड़ कर नही देखा। दिल्ली के बेहतरीन विश्वविद्यालय से एमएससी व एमफिल करने वाला युवक का बैंक लुटेरा बनने पर लोग हतप्रभ हैं।

होशियारी के साथ छोटी सी चूक पड़ गई भारी: चोरौत निवासी शुभम ने पहली बार 11 मई 2017 को पुपरी बाजार स्थित बैंक आफ बड़ौदा शाखा में अकेले दम पर पटाखे की आवाज और धुंआ के बीच हथियार का भय दिखाकर बैंक के काउंटर से 3.34 लाख रुपये लूट लिए थे। उस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी थी। हालांकि, बैंक में मोबाइल छूटने के कारण पुलिस ने पुलिस 24 घंटे के अंदर उसके पास पहुंच गई और दिल्ली से शुभम को लूट के 2.60 लाख रुपये की राशि के साथ गिरफ्तार कर पुपरी लेकर आई थी।

पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से पहले बैंक से बरामद मोबाइल के काल डिटेल के आधार पर झझीहट में छापेमारी कर शुभम के रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया था। उसके घर से पिस्टल व तीन कारतूस भी बरामद किए गए थे। उसके रिश्तेदार की निशानदेही पर शुभम पुलिस के हत्थे चढ़ा था।

आर्थिक तंगी व कर्ज से परेशान होकर शुभम बना लुटेरा: पुपरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शुभम ने बताया था कि वह मुजफ्फपुर स्थित जगन्नाथ मिश्रा कालेज से इंटरमीडिएट तक कि पढ़ाई करने के बाद वर्ष 2009 में दिल्ली चला गया। वहां संत नगर में रहकर उसने दिल्ली किरोड़ीमल विश्वविद्यालय से रसायन में स्नातक के बाद इसी विषय से एमएससी और एमफिल भी किया। वह पढ़ाई के साथ-साथ कोचिंग भी करता था।

उसने बैंक, रेलवे समेत कई प्रतियोगिता परीक्षा में भाग भी लिया। पढ़ाई-लिखाई व तैयारी में काफी पैसे खर्च हुए। इसके लिए कई बार एजुकेशन लोन के लिए बैंकों में जाकर कोशिश भी करता रहा। कहीं से कोई सहायता नहीं मिलने के कारण वह कर्ज में डूबता चला गया। वह पुपरी बैंक लूट की घटना से पंद्रह दिन पूर्व ही चोरौत घर आया था, लेकिन पैसे का इंतजाम नहीं होने व कर्ज का दबाव में अपराध का रास्ता चुना लिया था।

चार साल से दिल्ली क्राइम ब्रांच को शुभम की थी तलाश: बताया जाता है कि पिछले दिनों दिल्ली क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़ा शुभम ने दो बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसने 17 नवंबर 2021 में दिल्ली के माडल टाउन इलाके में एक बैंक से अपने साथियों के साथ करीब 60 लाख रुपये लूट लिया था।

इसके एक माह बाद 25 अक्टूबर को मॉडल टाउन इलाके में ही अन्य बैंक में लूट की घटना को अंजाम दिया था। इसके बाद से दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम उसकी तलाश कर रही थी। आखिरकार बीते दिनों दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने हरियाणा के सोहना से उसको गिरफ्तार करने में सफल रही।