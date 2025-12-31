नए साल में मियावाकी पद्धति से जिले में उगेंगे छोटे-छोटे वन, स्कूल से कस्बे तक हरियाली की तैयारी

दीपक कुमार, सीतामढ़ी। नए साल 2026 में सीतामढ़ी जिला हरियाली की दिशा में बड़ी पहल करने जा रहा है। जिले में पहली बार मियावाकी पद्धति से छोटे-छोटे लघु वन विकसित किए जाएंगे। इसके तहत स्कूल परिसरों, पार्कों, सरकारी भवनों, कार्यालयों और कस्बाई इलाकों को हरियाली से आच्छादित किया जाएगा।

मियावाकी पद्धति जापान के प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री अकीरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई तकनीक है, जिसमें कम स्थान में स्थानीय प्रजातियों के घने पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे सामान्य पौधरोपण की तुलना में लगभग 10 गुना तेजी से बढ़ते हैं और दो से तीन वर्षों में आत्मनिर्भर वन का रूप ले लेते हैं।

जिला वन पदाधिकारी अमिता राज के अनुसार, इस पद्धति से विकसित वन 20 से 30 वर्षों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी संतुलन प्राप्त कर लेते हैं, जबकि पारंपरिक वनों को इसके लिए 100 से 200 वर्ष तक का समय लग जाता है। जिले में बड़े वन प्रक्षेत्र की अनुपलब्धता को देखते हुए मियावाकी पद्धति को अपनाया गया है।

इसके तहत जिले के चयनित स्थलों पर 10×10 मीटर क्षेत्रफल में एक मियावाकी यूनिट विकसित की जाएगी। इनमें फलदार, औषधीय, काष्ठ प्रजाति, झाड़ीदार और सुगंधित पौधों को एक साथ लगाया जाएगा, जिससे जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और पक्षियों व जीव-जंतुओं को प्राकृतिक आवास उपलब्ध हो सकेगा।

एक ही स्थान पर लगेंगी कई प्रजातियां मियावाकी पद्धति के अंतर्गत पपीता, अमरूद, सीताफल जैसे फलदार पौधों के साथ महोगनी, सागवान, पॉपुलर जैसी काष्ठ प्रजातियां, औषधीय व झाड़ीदार पौधे लगाए जाएंगे। इससे पर्यावरण संतुलन मजबूत होगा और शहरी क्षेत्रों में हरियाली बढ़ेगी।

बंजर और बेकार भूमि भी होगी हरी लघु वन तैयार करने के लिए जिले की बंजर, उसर और बेकार पड़ी जमीनों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य खराब हो चुकी भूमि को पुनर्जीवित करना और शहर को हरा-भरा बनाना है। यह पद्धति घरों के आसपास भी अपनाई जा सकती है।