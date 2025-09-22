Bihar Police: सीतामढ़ी पुलिस में बड़े पैमाने पर तबादले, 17 पदाधिकारी नए थाने में हुए तैनात

सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने लोकहित में 17 पुलिस अधिकारियों का तबादला किया है। इन तबादलों का उद्देश्य थानों की कार्यक्षमता बढ़ाना अपराध नियंत्रण में तेजी लाना और अनुसंधान इकाइयों को सक्रिय करना है। स्थानांतरित अधिकारियों को नए थानों में योगदान करने और लंबित मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। यह कदम जिले में पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए उठाया गया है।

संवाद सूत्र, सीतामढ़ी। लोकहित और कार्यहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक अमित रंजन ने जिले के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए हैं। इसके तहत कुल 17 पुलिस पदाधिकारियों को नए थानों और अनुसंधान इकाइयों में तैनात किया गया है।

इन तबादलों का उद्देश्य थानों में कार्य क्षमता बढ़ाना, अपराध निवारण को तेज करना और अनुसंधान इकाइयों की सक्रियता सुनिश्चित करना बताया गया है। जानकारी के अनुसार पुअनि जयशंकर सिंह को बेलसंड से सीतामढ़ी थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि शशिरंजन को पुलिस केन्द्र से डुमरा थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि राकेश कुमार शर्मा को पुलिस केन्द्र से रुन्नीसैदपुर थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि पुष्पलता कुमारी को पुलिस केन्द्र से गाढ़ा थाना (अनुसंधान इकाई) भेजा गया है।

वहीं, पुअनि सुमंत कुमार सिंह को सुरसंड से पुपरी थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि पूजा कुमारी को पुलिस केन्द्र से मेजरगंज थाना, पुअनि गुंजन कुमारी को पुलिस केन्द्र से सोनबरसा थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि मोहम्मद इलियास को सुरसंड से भूतही थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि विजेन्द्र प्रसाद को बेला से कन्हौली थाना (अनुसंधान इकाई) भेजा गया है।

पुअनि विरेन्द्र कुमार सिंह को भिट्ठा से महिन्दवारा थाना (अनुसंधान इकाई), पुअनि जितेन्द्र कुमार सिंह को चोरौत से सोनबरसा थाना (अनुसंधान इकाई), सअनि रामकेश्वर यादव को परिहार से बथनाहा थाना (अनुसंधान इकाई), सअनि धनंजय कुमार को सहियारा से डुमरा थाना (अनुसंधान इकाई), सअनि महेन्द्र दास और सअनि संतोष कुमार सिंह को बेलसंड थाना भेजा गया है।